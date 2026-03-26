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Tres jugadores en duda en Millonarios: decisiones clave del técnico Fabián Bustos

Futuro incierto en Millonarios: tres jugadores podrían salir en junio de 2026. ¿Quién continúa y quién se va?

Fabián Bustos, DT Millonarios
Foto: Millonarios

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
03:54 p. m.
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Millonarios ya proyecta su plantilla para el segundo semestre de 2026 y más allá de posibles fichajes, hay tres decisiones internas que marcarán el rumbo del equipo.

Bajo la dirección de Fabián Bustos, el club evalúa la continuidad de varios jugadores cuyos contratos finalizan en junio, en medio de la competencia en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

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De acuerdo con el periodista Alexis Rodríguez, los casos de David Mackalister Silva, Álex Castro y Jorge Cabezas Hurtado están sobre la mesa, cada uno con un panorama distinto que dependerá tanto del rendimiento como del proyecto deportivo del equipo.

¿Qué pasará con Mackalister Silva, Castro y Cabezas Hurtado en Millonarios?

Uno de los casos más claros es el de David Mackalister Silva, referente histórico del club y pieza clave en el mediocampo. Desde el entorno de Millonarios se contempla su continuidad, respaldando su liderazgo y experiencia dentro del grupo, donde su rol trasciende lo deportivo, siendo un jugador fundamental en la estructura del vestuario.

Por su parte, Álex Castro enfrenta un escenario diferente. El extremo ofensivo está bajo evaluación y su permanencia dependerá directamente de su rendimiento en lo que resta de la temporada.

En contraste, el panorama de Jorge Cabezas Hurtado parece estar definido. Todo indica que el delantero no continuaría en el club tras finalizar su vínculo.

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A pesar de haber llegado con expectativa desde el fútbol europeo, su rendimiento no ha sido el esperado, registrando cifras discretas sin goles ni asistencias en más de 20 partidos disputados.

Proyecto deportivo de Millonarios para el segundo semestre

Las determinaciones que tome Millonarios en este punto serán clave para el futuro inmediato del equipo, ya que desde el club no quieren únicamente renovar contratos, sino de ajustar la base del plantel de cara a los desafíos del segundo semestre, donde el club aspira a ser protagonista tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana.

La continuidad de referentes como Mackalister Silva podría garantizar estabilidad, mientras que la salida de jugadores con bajo impacto abriría espacio para nuevas incorporaciones.

En el fútbol colombiano, donde los mercados de fichajes son determinantes, este tipo de decisiones suelen marcar la diferencia entre competir o quedarse rezagado.

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Por eso, la directiva del ‘embajador’ analiza con cautela cada caso, sabiendo que el margen de error es mínimo.

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