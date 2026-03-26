Murió por eutanasia Noelia, la española víctima de violación múltiple, que atentó contra su vida y quedo parapléjica

Noelia, la joven española de 25 años que se quedó parapléjica como consecuencia de un intento de suicidio recibió este jueves 26 de marzo la eutanasia, tras una larga batalla legal con su padre.

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Noelia falleció en el centro de Sant Pere de Ribes, a unos 40 km de Barcelona, zona en la que residía. Su caso fue de connotación pública por la demanda que le permitió acceder a la muerte asistida. Esta era la razón por la que pedía terminar con su vida:

A ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta.

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La dolorosa historia de Noelia, la joven que murió por eutanasia

Noelia, quien quedó parapléjica en 2022 tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio, relató una vida plagada de sufrimiento y marcada por los problemas de sus padres, que la llevaron a pasar tramos de su infancia tutelada por la administración.

Igualmente, contó haber padecido posteriormente agresiones sexuales por parte de hombres e intentos de suicidio.

Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero yo pienso, ¿y yo, todo el dolor que he sufrido durante todos los años? (…) Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir.

La batalla judicial para aprobar la eutanasia a Noelia

El caso de Noelia generó un gran impacto en España, país de profunda herencia católica, después de que su padre iniciara una batalla legal para detener la asistencia para morir que los expertos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la región de Cataluña habían autorizado para su hija.

Poco antes de la primera fecha fijada, en agosto de 2024, el progenitor interpuso un recurso que logró detener temporalmente el proceso.

Apoyado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, el padre argumentaba que la joven padecía problemas de salud mental que podían "afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente", y que había presentado indicios de cambio de opinión.

"No estamos ante una eutanasia, estamos ante un suicidio asistido", denunció el abogado de Abogados Cristianos, José María Fernández.

En una audiencia el año pasado, la primera en España sobre un caso de eutanasia ya autorizado desde la aprobación de la ley en 2021, según las asociaciones especializadas, la joven volvió ratificar su petición.

Padre de Noelia intentó por todos los medios evitar la eutanasia de su hija

Todas las decisiones judiciales posteriores rechazaron paralizar el proceso, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero su padre siguió interponiendo, sin éxito, recursos hasta este mismo jueves.

La Conferencia Episcopal Española calificó en un comunicado la eutanasia de "derrota social", y consideró que "la respuesta verdaderamente humana ante el sufrimiento no puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y apoyo integral".

Los requisitos para recibir la eutanasia incluyen que el solicitante sea "capaz y consciente" al hacer la petición, que debe ser escrita y reconfirmada posteriormente, y obtener la autorización de una comisión de evaluación.

Desde la entrada en vigor de la ley hasta finales del año 2024, 1.123 personas recibieron la eutanasia en España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.