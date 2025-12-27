Luto en el fútbol: se confirmó la muerte de un entrenador y sus tres hijos en medio de un viaje de vacaciones

El fútbol español se encuentra de luto debido a que este sábado, en horas de la mañana, se confirmó la muerte de Fernando Martín, el entrenador del Valencia CF Femenino B.

De acuerdo con lo que se ha conocido, Fernando Martín se encontraba de vacaciones en Indonesia junto a sus cuatro hijos y su esposa.

El viernes 26 de diciembre de 2025, el entrenador y sus seres queridos se subieron a un barco para dar un paseo por las aguas cercanas a la isla de Padar.

Sin embargo, la embarcación sufrió un problema en su motor, naufragó y de inmediato se reportó la desaparición de todas las personas que iban a bordo.

En medio de esa coyuntura, los rescatistas comenzaron la búsqueda de inmediato y este sábado 27 de diciembre, desafortunadamente, hallaron sin signos vitales los cuerpos de Fernando Martín y los de sus hijos de 9, 10 y 12 años.

Mientras tanto, la esposa y otra de las hijas del entrenador Fernando Martín lograron ser rescatadas con vida y su estado está siendo monitoreado.

El Valencia CF lamentó la muerte del entrenador Fernando Martín y sus tres hijos

Esta mañana, apenas las autoridades confirmaron lo sucedido, el Valencia CF emitió un sentido comunicado.

"El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos, en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales", se comenzó expresando.

"Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigo y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF. Descansa en paz", se concluyó.

El Real Madrid también lamentó la muerte del entrenador Fernando Martín y sus tres hijos

Tras el comunicado del Valencia CF, el Real Madrid también redactó un mensaje de condolencias.

"El Real Madrid C.F., su presidente y su junta directiva, lamentan profundamente el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos, en el trágico naufragio que se ha producido en Indonesia", manifestó el club 'blanco'.

"El Real Madrid quiere mostrar su inmensa consternación por lo ocurrido y desea expresar sus condolencias y todo su cariño a su esposa Andrea y a su hija Mar, en estos momentos tan difíciles. Asimismo, hacemos extensivas estas condolencias a todos sus familiares y seres queridos, así como a toda la familia valencianista", complementó.