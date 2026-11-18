En Estados Unidos hay conmoción porque un reconocido director de cortometrajes y videoclips que actuó en la película 'Marty Supreme', fue encontrado sin vida en su vivienda.

Se trata de Ray Tintori, que era originario de Nueva York, hijo del editor de cine John Tintori y tenía 43 años.

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El hallazgo ocurrió el 10 de noviembre de 2026, pero fue hasta el 16 de noviembre que la Oficina del Médico Forense de Nueva York confirmó su deceso.

¿Qué se sabe tras la muerte de Ray Tintori, el reconocido cineasta y actor de Estados Unidos?

Las autoridades han informado que el martes 10 de noviembre, sobre las 8:43 de la mañana, el Departamento de Bomberos de Nueva York recibió una llamada en la que se les solicitó que acudieran al apartamento de Ray Tintori para verificar si se encontraba bien.

Sin embargo, una vez realizaron el ingreso, se percataron de que el cineasta no tenía signos vitales y avisaron de inmediato a la Policía.

En consecuencia, se inició una investigación formal, pero hasta el momento no se han revelado cuáles fueron las causas exactas de su muerte.

Así fue la trayectoria de Ray Tintori, el reconocido cineasta y actor de Estados Unidos

Ray Tintori se formó como cineasta en la Universidad Wesleyan y dirigió 'Jettison Your Loved Ones', su primer cortometraje, en 2005.

Además, filmó los videoclips de 'Time to Pretend', 'Electric Feel' y 'Kids' con la banda MGMT y estuvo al frente de la grabación de 'Spaceman' con The Killers.

Asimismo, en el 2017 fue galardonado con un Sports Emmy por un documental de realidad virtual acerca de las finales que se jugaron en la NBA en el 2016.

"Mis condolencias para su familia", "qué noticia tan desgarradora", "de verdad que no lo puedo creer", "que en paz descanse" y "fue un chico brillante", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.