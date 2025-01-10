La innovadora herramienta que empleará Meta para los usuarios: ¿De qué se trata?

Este miércoles 1 de octubre, Meta dio un importante anuncio al informar que utilizará las interacciones de los usuarios con su chatbot de inteligencia artificial para personalizar la publicidad y contenidos en las redes sociales.

El cambio empezará a funcionar desde el 16 de diciembre. Meta busca que las interacciones de las personas con la IA ayuden a filtrar de mejor manera los contenidos acorde a sus gustos.

Los alcances de la IA

Esta función no es del todo nueva, dado que el mecanismo de los ‘me gusta’ funciona de ese modo, así como los contenidos compartidos y las publicaciones.

Con este cambio, por ejemplo, si un usuario habla con la inteligencia artificial sobre actividades al aire libre, la plataforma (ya sea Facebook, WhatsApp o Instagram) pondrá recomendaciones sobre este tema, tales como publicidad de equipamiento o sugiriendo lugares.

“El objetivo del anuncio es ser supertransparentes y asegurarnos de que los usuarios comprendan lo que va a suceder con suficiente antelación”, sostuvo el gerente de privacidad y política de datos de Meta, Christy Harris.

¿Cuándo funcionará la herramienta?

Con la puesta en marcha de los cambios, estos podrán ser visibles en la mayoría de las regiones. Aunque, los usuarios en Europa y Reino Unido deberán esperar, debido a que esta función debe ir de la mano con los lineamientos sobre datos y privacidad que rigen allí.

De igual forma, es importante tener en cuenta que los usuarios pueden controlar el nivel de personalización de la función. Es decir, podrán decidir en cuanto al tipo y/o cantidad de contenidos de publicidad que reciben por parte de la IA.

Además, habrá temas que no cobijarán la herramienta: conversaciones sobre temas sensibles como las opiniones religiosas o políticas, la orientación sexual y la salud.