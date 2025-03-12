CANAL RCN
México anuncia aumento del salario mínimo para 2026 y reducción de la jornada laboral

Según la presidenta Claudia Sheinbaum, estas medidas fueron acordadas, por consenso, entre representantes sindicales y empresariales.

Foto: Freepik

diciembre 03 de 2025
05:47 p. m.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles dos importantes reformas laborales que marcarán el rumbo del país en los próximos años: un aumento del salario mínimo del 13% para 2026 y la reducción progresiva de la jornada laboral, que pasará de 48 a 40 horas semanales para el año 2030.

México anuncia reducción de la jornada laboral

Sheinbaum destacó que el incremento salarial no generará presiones inflacionarias, al señalar que los niveles de inflación se mantienen dentro del objetivo establecido por el Banco de México, que es del 3% con un margen de un punto porcentual.

Según la mandataria, estas medidas fueron acordadas, por consenso, entre representantes sindicales y empresariales, lo que refuerza su legitimidad y viabilidad.

El salario mínimo general se ubicará en 315,04 pesos diarios, equivalentes a 9.582,47 pesos mensuales, mientras que en la frontera norte el ajuste será menor, pero fijará la remuneración mínima en 440,87 pesos por día.

Con este nuevo incremento, el gobierno insiste en mantener una política de recuperación del poder adquisitivo que ha caracterizado los últimos años.

Por su parte, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, explicó que la reducción de la jornada laboral, que comenzará a aplicarse en 2027, con recortes de dos horas por año tras la aprobación legislativa prevista para 2026, traerá beneficios económicos y sociales.

El funcionario subrayó que esta transformación cobra relevancia en un contexto donde la economía mexicana, la segunda más grande de América Latina, registró una contracción interanual del 0,3% en el tercer trimestre, influenciada por las recientes tensiones comerciales con Estados Unidos ante las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump.

México aprueba reformas laborales con reducción de la jornada y aumento del salario

Estas reformas se suman a otros cambios significativos realizados en el ámbito laboral en los últimos años, como el aumento del mínimo de vacaciones pagadas, que pasó de seis a 12 días, y la extensión de derechos y prestaciones a los trabajadores de plataformas digitales.

Con las nuevas medidas, el gobierno busca avanzar hacia condiciones laborales más equilibradas, sin descuidar el crecimiento económico y la estabilidad financiera del país.

