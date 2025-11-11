Asesinan a tiros a dos policías de tránsito en México durante operativo de inspección

Dos agentes de la Policía Vial de Jalisco fueron asesinadas a tiros en el municipio de El Salto, en el occidente de México, luego de intentar inspeccionar un vehículo durante un patrullaje de rutina, informaron este martes las autoridades locales.

Asesinan a dos agentes de policía en México

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, los cuerpos de las dos oficiales fueron encontrados dentro de la caja de una camioneta oficial, ambas con heridas de bala en la cabeza.

Las investigaciones preliminares apuntan a que las agentes habrían detenido un automóvil con vidrios polarizados cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que llegaron en otro vehículo.

“El grupo sometió a las oficiales, las subió a la camioneta y las trasladó hasta el punto donde finalmente fueron halladas sin vida”, explicó el fiscal estatal, Salvador González durante una conferencia de prensa.

El municipio de El Salto, que forma parte del área metropolitana de Guadalajara, ha sido escenario de varios hechos violentos en los últimos años, en medio de la disputa entre bandas del crimen organizado.

La capital jalisciense será además una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026, lo que ha aumentado la preocupación por la seguridad en la región.

El estado de Jalisco es considerado uno de los más afectados por la violencia criminal en México y territorio del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos del narcotráfico más poderosos y violentos del país.

Según cifras oficiales, más de 15.900 personas permanecen desaparecidas en este estado, de un total nacional que supera las 127.000 víctimas.

La mayoría de estos casos se han registrado desde 2006, cuando el gobierno federal inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, involucrando a las fuerzas armadas en las operaciones de seguridad pública.

Las autoridades jaliscienses condenaron el crimen y anunciaron un operativo especial para dar con los responsables, reafirmando su compromiso con la protección de los cuerpos policiales y la seguridad ciudadana.