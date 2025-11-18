Sheinbaum descarta ataques de EE. UU. en México contra cárteles de la droga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes un posible ataque de Estados Unidos en suelo mexicano contra cárteles de la droga, como sugirió la víspera su homólogo estadounidense, Donald Trump.

RELACIONADO Marcha de la generación Z contra Sheinbaum genera desordenes y enfrentamientos en el Zócalo de México

El lunes, al responder a una pregunta sobre si aprobaría una operación antidrogas estadounidense en el país vecino, Trump afirmó: "¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas".

Ante esas declaraciones, Sheinbaum fue enfática: "No va a ocurrir", dijo durante su habitual rueda de prensa matutina.

Defensa de la soberanía mexicana

La mandataria recordó que en varias ocasiones su gobierno ha rechazado la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano, incluso en conversaciones telefónicas con Trump. "Nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero, y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni podemos permitir una intervención", añadió.

Sheinbaum también evocó la historia para subrayar su postura: "La última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio", dijo en referencia al conflicto armado entre ambos países entre 1846 y 1848.

La presidenta aseguró que existe un acuerdo de colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad en el que "queda muy claro el respeto a la soberanía" de México.

Contexto bilateral y tensiones recientes

Los amagos de Trump ocurren tras varios ataques estadounidenses contra lanchas presuntamente cargadas de droga en el Pacífico y el Caribe.

Mientras tanto, el gobierno de Sheinbaum mantiene negociaciones con la administración de Trump para evitar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, en un escenario marcado por tensiones diplomáticas y la defensa de la soberanía nacional.