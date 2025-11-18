CANAL RCN
Internacional

Sheinbaum descarta ataques de EE. UU. en México contra cárteles de la droga

La mandataria recordó que en varias ocasiones su gobierno ha rechazado la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Foto: AFP.

Noticias RCN

AFP

noviembre 18 de 2025
02:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes un posible ataque de Estados Unidos en suelo mexicano contra cárteles de la droga, como sugirió la víspera su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Marcha de la generación Z contra Sheinbaum genera desordenes y enfrentamientos en el Zócalo de México
RELACIONADO

Marcha de la generación Z contra Sheinbaum genera desordenes y enfrentamientos en el Zócalo de México

El lunes, al responder a una pregunta sobre si aprobaría una operación antidrogas estadounidense en el país vecino, Trump afirmó: "¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas".

Ante esas declaraciones, Sheinbaum fue enfática: "No va a ocurrir", dijo durante su habitual rueda de prensa matutina.

Defensa de la soberanía mexicana

La mandataria recordó que en varias ocasiones su gobierno ha rechazado la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano, incluso en conversaciones telefónicas con Trump. "Nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero, y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni podemos permitir una intervención", añadió.

Muerte de B-King y Regio Clown en México: Claudia Sheinbaum se pronuncia y descarta impacto diplomático
RELACIONADO

Muerte de B-King y Regio Clown en México: Claudia Sheinbaum se pronuncia y descarta impacto diplomático

Sheinbaum también evocó la historia para subrayar su postura: "La última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio", dijo en referencia al conflicto armado entre ambos países entre 1846 y 1848.

La presidenta aseguró que existe un acuerdo de colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad en el que "queda muy claro el respeto a la soberanía" de México.

Contexto bilateral y tensiones recientes

Los amagos de Trump ocurren tras varios ataques estadounidenses contra lanchas presuntamente cargadas de droga en el Pacífico y el Caribe.

Mientras tanto, el gobierno de Sheinbaum mantiene negociaciones con la administración de Trump para evitar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, en un escenario marcado por tensiones diplomáticas y la defensa de la soberanía nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

Israel respaldó y celebró plan de paz propuesto por Donald Trump para Gaza

Venezuela

"Regenerar la economía de un pueblo libre": el discurso de María Corina Machado en el 'Manifiesto de Libertad'

Alemania

Mueren icónicas gemelas de la televisión a los 89 años

Otras Noticias

Cuidado personal

Los beneficios del hábito diario de consumir aguacate para la salud

Superalimento esencial: el hábito diario de consumir aguacate para la salud. ¿Qué beneficios tiene?

Yina Calderón

“Nos pasamos”: Yina Calderón ofrece disculpas a Karina García

La empresaria aseguró que sus disculpas son genuinas y que no buscan reanudar su amistad con Karina García, sino reconocer que actuó de manera incorrecta.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Asesinatos en Colombia

Sicarios asesinaron al líder social Julián Arenas en Chaparral, Tolima

Selección Colombia

Revelaron la verdadera y triste razón por la que Daniel Muñoz dejó la selección Colombia