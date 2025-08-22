CANAL RCN
Soldados de la Guardia Nacional que Trump desplegó en Washington patrullaran armados

El presidente decidió que era momento de poner a la Policía de Washington bajo control federal y desplegar tropas en la ciudad, tras comparar sus índices de criminalidad con los de capitales latinoamericanas.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
12:35 p. m.
Casi 2.000 miembros de la Guardia Nacional y las tropas enviadas por estados republicanos para “liberar” a Washington de la criminalidad, empezarán a patrullar armados por ordenes del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth.

A pesar de que Ejército y Pentágono negarán que los uniformados fueran a portar armamento en los retenes que instalaron en la entrada a la ciudad o los puntos de control en lugares de interés, como el National Mall, la decisión fue comunicada este viernes, 22 de agosto.

Se desconoce, sin embargo, si cambiará su papel en la intervención federal que el presidente Trump anunció el pasado jueves, 7 de agosto, al revelar la tasa de homicidios y otros delitos en la capital estadounidense.

Presidente Trump visitó a los agentes de la Guardia Nacional el jueves y agradeció su trabajo:

En las últimas horas, el presidente fue visto junto a varios soldados de la Guardia Nacional a los que agradeció su patrullaje en Washington.

El mandatario, de 79 años, dijo que se sentía muy seguro y que había estado escuchando lo mismo de otras personas. Además, adecuó su lema de campaña y, con él, les dio ánimos a los uniformados:

“Ustedes son unos ganadores. Y creo que es un verdadero honor estar con ustedes. Vamos a hacer que Washington D.C. vuelva a ser grande”.

Control federal y despliegue de tropas se dio al comparar los índices de criminalidad en Washington con los de Bogotá y México D.C.

La decisión de Trump de poner a la Policía de Washington bajo control federal y desplegar, inicialmente, 800 hombres y mujeres de la Guardia Nacional fue compartida a inicios de mes, cuando el presidente comparó los índices de criminalidad en la capital estadounidense con los de capitales latinoamericanas como México D.C., Bogotá y Lima.

“La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta”, declaró, despertando una ola de reacciones en el sur del continente.

