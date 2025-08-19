¿Qué tan poderosos son los buques desplegados por Estados Unidos cerca a Venezuela?

Un escuadrón de buques de la Armada de Estados Unidos se dirige a las costas de Venezuela, según informó la agencia Reuters citando a fuentes militares. Al menos cuatro mil marines están presentes, según contó uno de los funcionarios.

La llegada de buques corresponde a un operativo contra las organizaciones narcoterroristas que operan en la zona. Durante la administración del presidente Donald Trump, uno de los principales objetivos ha sido hacerles frente a estas estructuras criminales.

Los tres buques de guerra

Las fuentes citadas por Reuters indicaron que los barcos son el USS Gravely (DDG – 107), el USS Jason Dunham (DDG – 109) y el USS Sampson (DDG – 102). De igual forma, cabe la posibilidad que próximamente estén presentes aviones espías P-8, busques de guerra y un submarino de ataque.

El funcionario citado por Reuters sostuvo que el operativo duraría varios meses y la idea es poder estar presente, tanto a nivel marítimo como aéreo. Cabe mencionar que Estados Unidos dispuso de 50 millones de dólares como recompensa para capturar a Nicolás Maduro.

¿Qué características tienen?

La Fuerza Naval de Superficie del Atlántico, uno de los comandos de la Armada estadounidense, señala en su sitio web que el DDG – 107 puede moverse a más de 30 nudos y puede transportar una tripulación de 329 personas (32 oficiales, 27 suboficiales y 250 alistados).

Además, cuenta con un mil estándar SM – 2MR, misiles de lanzamiento vertical ASROC, seis torpedos MK 46, un cañón MK 45 de cinco pulgadas y un misil Sea Sparrow evolucionado.

Con respecto al DDG – 109, este buque tiene la misma velocidad y armamento del anterior. Por último, el USS Sampson tiene dos cañones automáticos MK 38 de 25 mm, un misil de ataque terrorista BGM – 109 Tomahawk, un misil tierra-aire RIM 66M, un misil antibalístico RIM 161, un torpedo MK 46, un torpedo MK 50 y un torpedo ligero MK 54.