"Tuvimos que comer como animales": testimonios de migrantes detenidos en EE. UU.

Un informe conjunto publicado este lunes por Human Rights Watch, Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South ha revelado alarmantes condiciones en tres centros de detención para migrantes en Florida.

Migrantes denuncian malos tratos en centros de detención de EE. UU.

El documento detalla casos de abusos físicos, trato humillante y negligencia médica, lo que podría constituir violaciones a los derechos humanos y a las propias políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los testimonios recogidos en el informe describen escenas que evocan una deshumanización extrema.

En uno de los casos, los migrantes fueron obligados a comer sin usar las manos, encadenados, agachándose hasta los platos colocados en sillas.

“Tuvimos que comer como animales”, declaró uno de los detenidos identificado como Pedro. Otro, con el nombre de Chauhan, relató que pasaron horas sin comida, viéndola desde sus celdas mientras los guardias se negaban a entregársela.

Las denuncias provienen de tres instalaciones: el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, el Centro de Transición Broward y el Centro de Detención Federal en Miami.

Los migrantes reportaron también cacheos invasivos, acoso verbal y traslados de castigo, lo que refuerza la percepción de un patrón sistemático de maltratos.

Según el documento de casi 100 páginas, al menos dos muertes recientes podrían estar vinculadas a negligencia médica dentro de estos centros.

"Estos no son incidentes aislados, sino el resultado de un sistema de detención fundamentalmente deficiente, plagado de graves abusos", aseguró Belkis Wille, representante de HRW.

Se conocen testimonios de migrantes detenidos en EE. UU.

Estas prácticas se dan en un contexto de endurecimiento de la política migratoria bajo el mandato del presidente Donald Trump, quien regresó al poder en enero con la promesa de intensificar las deportaciones.

Su administración ha impuesto medidas como la calificación de ciertos migrantes como “enemigos extranjeros”, la ampliación de las deportaciones aceleradas, la negación sistemática del asilo, y la detención obligatoria de aquellos acusados de determinados delitos.

Hasta el momento, ICE no ha respondido a las solicitudes de información sobre estas acusaciones.