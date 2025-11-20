CANAL RCN
Internacional

Se confirmó la muerte de un reconocido influencer: había sido reportado como desaparecido

Las autoridades encontraron al influencer tras un operativo que duró más de cinco días.

Mikey Rijavec: murió el reconocido influencer y youtuber de Estados Unidos que estaba desaparecido en Baja California, México, desde hace varios días.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
06:56 p. m.
En el entorno digital hay conmoción debido a que se confirmó la muerte de un reconocido influencer y youtuber que acostumbraba a subir contenido relacionado con la pesca.

Mikey Rijavec, que era oriundo de San Diego, California, Estados Unidos, y había creado en Youtube el canal llamado 'SD Fish and Sips', fue encontrado sin vida en Baja California Sur.

El reconocido influencer fue hallado por las autoridades dentro de las aguas de esa zona de México durante el pasado 16 de noviembre de 2025.

Todo esto sucedió después de que Mikey Rijavec salió a navegar, pero emitió una alerta y su rastro se perdió.

Esto han dicho las autoridades tras la muerte de Mikey Rijavec, el reconocido influencer y youtuber de Estados Unidos

Las autoridades de México y Estados Unidos han manifestado que Mikey Rijavec estaba navegando el 11 de noviembre de 2025, pero que el motor de su embarcación comenzó a fallar de un momento a otro.

Fue así como el influencer alcanzó a emitir la alerta, pero, desafortunadamente, no pudo volver a comunicarse de ninguna manera.

En consecuencia, las autoridades marítimas comenzaron una búsqueda exhaustiva y encontraron que la embarcación se giró dentro del mar, pero que en los alrededores no estaba Mikey Rijavec.

Por lo tanto, siguieron explorando continuamente las aguas de Baja California hasta que el 16 de noviembre hallaron su cuerpo sin signos vitales.

Al parecer, de acuerdo con los primeros análisis, Mikey Rijavec cayó al agua luego de que la embarcación se giró y falleció por ahogamiento.

El hermano de Mikey Rijavec se pronunció tras la muerte del reconocido influencer

Tras la desaparición de Mikey Rijavec, Gregory, su hermano, abrió una campaña en GoFoundMe para encontrar los recursos suficientes para adquirir botes que ayudaran en la búsqueda.

Sin embargo, desafortunadamente, unos días después tuvo que confirmar que Mikey Rijavec había sido encontrado sin vida.

"Es momento de que todas las personas que participaron en la búsqueda de Mikey puedan descansar y comenzar a encontrar paz", dijo.

 

 

 

