Deicy Jiménez entregó su celular a la Fiscalía para extracción de pruebas en el caso de 'sexocontratos'

Las autoridades judiciales y disciplinarias avanzan en las investigaciones relacionadas con las denuncias formuladas por Deicy Jiménez, quien asegura que en el gobierno del expresidente Gustavo Petro habría existido una presunta red de favores sexuales a cambio de contratos públicos.

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación realizó una diligencia de extracción de información de su teléfono celular, mientras que la Procuraduría General de la Nación la citó para ampliar su declaración.

Según se conoció, la diligencia adelantada en el búnker de la Fiscalía se extendió por más de seis horas y tuvo como propósito recopilar chats, documentos y demás elementos que, de acuerdo con Jiménez, sustentarían sus señalamientos sobre supuestas irregularidades en la asignación de contratos.

La información extraída quedó bajo custodia de las autoridades competentes, que deberán determinar si existen posibles conductas delictivas y establecer si hay funcionarios vinculados a los hechos denunciados.

Fiscalía y Corte Suprema intensifican las verificaciones

Además de la extracción de información del celular, la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección al Senado de la República para verificar el cumplimiento de siete contratos suscritos por Deicy Jiménez entre 2021 y 2025. La medida busca esclarecer las circunstancias en las que fueron celebrados estos acuerdos y verificar si guardan relación con las denuncias conocidas públicamente.

Las declaraciones de Jiménez han cobrado relevancia dentro del proceso debido a que, según las denuncias conocidas hasta ahora, sería la única de las presuntas beneficiarias identificada públicamente. Por esta razón, las autoridades buscan corroborar la información y las pruebas que afirma tener en su poder.

Procuraduría cita a Deicy Jiménez y el Dapre deberá presentar denuncia

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación citó a Deicy Jiménez para el próximo lunes a las 8:30 de la mañana con el fin de que amplíe la información entregada y aporte las pruebas que sustenten sus denuncias dentro de la investigación disciplinaria que adelanta el Ministerio Público.

Por otro lado, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, fue convocado para el próximo 18 de noviembre para exponer la denuncia sobre una presunta red integrada por al menos 48 mujeres que habrían obtenido contratos estatales a cambio de favores sexuales.

En medio de la controversia, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Roberto Solórzano, hizo un llamado a los servidores públicos para actuar con integridad tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida privada, mientras los organismos de control y la justicia continúan recaudando pruebas para esclarecer los hechos denunciados.