CANAL RCN
Internacional

Militares habrían disparado contra civiles asesinando a seis personas en México: ¿qué se sabe?

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó investigar el caso y revisar la actuación de los soldados involucrados.

Masacre en Tibú 24 horas después del anuncio de la zona de paz del Gobierno Nacional
Foto: Freepik

Noticias RCN

Reuters

octubre 08 de 2025
06:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Autoridades civiles y militares mexicanas investigan un violento episodio ocurrido en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos, donde seis personas murieron tras ser atacadas a tiros por un convoy del Ejército.

Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia
RELACIONADO

Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia

El incidente fue reconocido oficialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un comunicado emitido el martes.

Según la institución, la noche del lunes uno de los tres vehículos del convoy militar fue impactado por una camioneta blanca cuando transitaba por la carretera que conecta Ciudad Mante con Tampico, lo que llevó a los uniformados a responder con disparos.

Militares habrían disparado contra civiles en México

De acuerdo con la versión de la Sedena, los militares abrieron fuego tras “percibir una amenaza a su integridad física” luego del choque.

Al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente cinco personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas.

Uno de los heridos murió poco después en un hospital al que fue trasladado, elevando el número total de fallecidos a seis.

Las tres personas que sobrevivieron permanecen bajo atención médica, mientras que las autoridades no han divulgado sus identidades ni las de las víctimas mortales.

Abren investigación por masacre presuntamente perpetrada por militares

La Secretaría de la Defensa informó que inmediatamente después de los hechos notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General de Justicia Militar, las cuales abrieron carpetas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

VIDEO | Momento exacto de los disparos a sangre fría contra los guardias del Inpec frente a la cárcel La Modelo
RELACIONADO

VIDEO | Momento exacto de los disparos a sangre fría contra los guardias del Inpec frente a la cárcel La Modelo

Ambas dependencias tendrán a su cargo determinar si hubo uso indebido de la fuerza por parte de los soldados y si la respuesta fue proporcional a la supuesta amenaza que enfrentaron.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al tema y aseguró que el Gobierno revisará “completamente la actuación de los militares” y recordó que el uso de armas por parte de la autoridad debe ajustarse a los límites establecidos en la ley.

Nosotros tenemos un sistema jurídico en donde la autoridad, si tiene una orden de aprehensión o está viendo que hay un delito en flagrancia, actúa para detener al responsable o los responsables y el uso del arma de fuego tiene que ser racional, hay una ley que establece bajo qué condiciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Venezuela pone en marcha despliegue militar en regiones del Caribe: ¿Respuesta a Estados Unidos?

Artistas

FOTOS: estos son los cuatro detenidos por presuntamente tener participación en el crimen de B-King y Regio Clown

Estados Unidos

¿Viaja a los Estados Unidos? Aeropuertos presentan múltiples retrasos por cierre del Gobierno

Otras Noticias

Secretaría de Seguridad

Delincuentes se habrían llevado una fortuna en robo a cajero automático en Bogotá: autoridades dieron un estimado

En un abrir y cerrar de ojos, los delincuentes lograron burlar los sistemas de seguridad y tomar el efectivo.

Millonarios

"Todo se cura con amor": así fue el recordado paso de Miguel Ángel Russo por Millonarios

Hay luto en el fútbol sudamericano tras confirmarse la muerte de Miguel Ángel Russo, quien supo quedar en la historia reciente de Millonarios.

Comercio

Dan última oportunidad a reconocida cadena en Colombia para que no quiebre: esto se sabe

Tecnología

La fiesta tecnológica de OPPO: llega el Reno14, el “AI party bestie”

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional