Militares habrían disparado contra civiles asesinando a seis personas en México: ¿qué se sabe?

Autoridades civiles y militares mexicanas investigan un violento episodio ocurrido en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos, donde seis personas murieron tras ser atacadas a tiros por un convoy del Ejército.

El incidente fue reconocido oficialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un comunicado emitido el martes.

Según la institución, la noche del lunes uno de los tres vehículos del convoy militar fue impactado por una camioneta blanca cuando transitaba por la carretera que conecta Ciudad Mante con Tampico, lo que llevó a los uniformados a responder con disparos.

Militares habrían disparado contra civiles en México

De acuerdo con la versión de la Sedena, los militares abrieron fuego tras “percibir una amenaza a su integridad física” luego del choque.

Al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente cinco personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas.

Uno de los heridos murió poco después en un hospital al que fue trasladado, elevando el número total de fallecidos a seis.

Las tres personas que sobrevivieron permanecen bajo atención médica, mientras que las autoridades no han divulgado sus identidades ni las de las víctimas mortales.

Abren investigación por masacre presuntamente perpetrada por militares

La Secretaría de la Defensa informó que inmediatamente después de los hechos notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General de Justicia Militar, las cuales abrieron carpetas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Ambas dependencias tendrán a su cargo determinar si hubo uso indebido de la fuerza por parte de los soldados y si la respuesta fue proporcional a la supuesta amenaza que enfrentaron.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al tema y aseguró que el Gobierno revisará “completamente la actuación de los militares” y recordó que el uso de armas por parte de la autoridad debe ajustarse a los límites establecidos en la ley.