Militares habrían disparado contra civiles asesinando a seis personas en México: ¿qué se sabe?
La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó investigar el caso y revisar la actuación de los soldados involucrados.
Noticias RCN
Reuters
06:00 p. m.
Autoridades civiles y militares mexicanas investigan un violento episodio ocurrido en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos, donde seis personas murieron tras ser atacadas a tiros por un convoy del Ejército.
El incidente fue reconocido oficialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un comunicado emitido el martes.
Según la institución, la noche del lunes uno de los tres vehículos del convoy militar fue impactado por una camioneta blanca cuando transitaba por la carretera que conecta Ciudad Mante con Tampico, lo que llevó a los uniformados a responder con disparos.
Militares habrían disparado contra civiles en México
De acuerdo con la versión de la Sedena, los militares abrieron fuego tras “percibir una amenaza a su integridad física” luego del choque.
Al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente cinco personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas.
Uno de los heridos murió poco después en un hospital al que fue trasladado, elevando el número total de fallecidos a seis.
Las tres personas que sobrevivieron permanecen bajo atención médica, mientras que las autoridades no han divulgado sus identidades ni las de las víctimas mortales.
Abren investigación por masacre presuntamente perpetrada por militares
La Secretaría de la Defensa informó que inmediatamente después de los hechos notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General de Justicia Militar, las cuales abrieron carpetas de investigación para esclarecer lo ocurrido.
Ambas dependencias tendrán a su cargo determinar si hubo uso indebido de la fuerza por parte de los soldados y si la respuesta fue proporcional a la supuesta amenaza que enfrentaron.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al tema y aseguró que el Gobierno revisará “completamente la actuación de los militares” y recordó que el uso de armas por parte de la autoridad debe ajustarse a los límites establecidos en la ley.
Nosotros tenemos un sistema jurídico en donde la autoridad, si tiene una orden de aprehensión o está viendo que hay un delito en flagrancia, actúa para detener al responsable o los responsables y el uso del arma de fuego tiene que ser racional, hay una ley que establece bajo qué condiciones.