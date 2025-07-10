Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia

El contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17, utilizados por el Ejército Nacional de Colombia, continúa bajo cuestionamiento tras conocerse una advertencia directa del fabricante ruso de estas aeronaves.

Un documento enviado desde Rusia en noviembre de 2024, un mes antes de la firma del contrato con una empresa estadounidense, advirtió a las autoridades colombianas que la compañía escogida no cumplía con los estándares exigidos y que su intervención podría afectar la seguridad de vuelo.

Revelan documento que advierte riesgos de la empresa que repara los MI-17

El documento, de cuatro páginas, fue remitido el 6 de noviembre de 2024 por Stanislav Kudriavtsev, jefe de la misión en Colombia de la empresa fabricante de los helicópteros MI-17, a dos altos funcionarios del Estado: el entonces director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, y el segundo comandante del Ejército Nacional de ese momento, mayor general Omar Sepúlveda.

La carta, enviada directamente desde la casa matriz en Rusia, advertía con precisión que la compañía Vertol Systems, encargada del contrato para el mantenimiento de los helicópteros, no cumplía los requisitos técnicos ni contaba con el respaldo del diseñador original.

Según el documento, el taller asociado a esa empresa no tenía certificaciones, ni personal calificado, ni los documentos necesarios para realizar el overhaul, es decir, el mantenimiento completo que requieren estas aeronaves militares.

En la comunicación, el representante ruso fue contundente al señalar que:

El taller de la empresa Vertol Systems no está capacitado para realizar el overhaul de los MI-17.

La misiva agrega que la empresa “no se reconoce como legítima y la operación de tales helicópteros no será respaldada por el diseñador”, lo que implica que el fabricante no asumiría ninguna responsabilidad en caso de presentarse fallas o accidentes posteriores al mantenimiento.

¿Por qué dicen que la empresa que repara los MI-17 no cumple con los requisitos?

El documento también señala que el taller My Serious Personal and Parts, adscrito a Vertol Systems, carece de autorización legal y no tiene el aval del fabricante ruso para realizar reparaciones.

Aun así, la empresa recibió el 50% del valor del contrato, correspondiente a 16 millones de dólares, pese a las advertencias formales emitidas por la compañía constructora en Rusia.

En la carta se detallan las deficiencias técnicas encontradas en la compañía contratada.

El fabricante advierte que no recibe boletines de servicio, no cuenta con las cartas tecnológicas exigidas, no posee la documentación necesaria, y no tiene personal certificado según los procedimientos oficiales para el mantenimiento de los helicópteros MI y sus componentes.

El informe finaliza con una advertencia de alto riesgo para la seguridad aérea.

En el documento se lee que la empresa NHC Mil and Kamov, responsable del diseño y la producción de los helicópteros MI-17:

No respalda la operación de tales helicópteros y no asume ninguna responsabilidad por su seguridad de vuelo.

Esta frase fue firmada por el diseñador jefe para los servicios de los helicópteros MI-17, quien reiteró que la empresa seleccionada por Colombia no contaba con el aval del fabricante y que cualquier operación posterior quedaría bajo la exclusiva responsabilidad del operador colombiano.

¿Qué hicieron desde Colombia tras la advertencia?

Pese a la notificación enviada desde Rusia, el contrato con Vertol Systems fue firmado y se ejecutó parcialmente.

La compañía, incluso, recibió un anticipo millonario sin contar con el respaldo técnico requerido.