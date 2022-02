E.E U.U. cree que militares rusos tendrían como rehenes a personal de la planta de Chernóbil

Luego de que un asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, advirtiera que la planta de energía nuclear de Chernóbil había sido capturada por las fuerzas rusas, algunas autoridades en Estados Unidos creen que los militares rusos tendrían como rehenes a personal de la planta.

En contexto: ¡Tomaron Chernóbil! Rusia capturó la planta de energía nuclear

“Esa toma de rehenes ilegal y peligrosa que podría alterar los esfuerzos rutinarios del servicio civil, necesarios para mantener y proteger las instalaciones de desechos nucleares, es increíblemente alarmante”, señaló Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Según información, las tropas rusas tomaron el control de la planta de energía mientras que las fuerzas ucranianas lucharon contra ellos en tres lados después de que Moscú montara un asalto por tierra, mar y aire en el mayor ataque contra un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Sobre esto, Volodimir Zelenski, el presidente ucraniano, señaló a través de su cuenta de Twitter, que las tropas de Ucrania combatían para que las fuerzas rusas no tomasen el control de la planta de Chernóbil, escenario del peor accidente nuclear de la historia.

Cabe mencionar que el desastre de Chernóbil, en la entonces soviética Ucrania, envió nubes de material nuclear a gran parte de Europa en 1986.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.