¿Tercer mandato de Trump? el republicano lamentó que solo pueda ocupar dos veces la presidencia

Durante un vuelo en el Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración por las restricciones constitucionales que le impiden postularse nuevamente a la Casa Blanca.

“Tengo los índices de aprobación más altos que nunca y, según lo que he leído, supongo que no se me permite postularme, así que veremos qué sucede (…) Es una lástima”, declaró el mandatario de 79 años, que inició su segundo mandato en enero.

Promotores del movimiento ‘Make America Great Again’ estarían detrás:

Las palabras de Trump se producen en medio de un creciente debate dentro de su movimiento político sobre la posibilidad de un tercer mandato. La Constitución de Estados Unidos, sin embargo, es clara: la enmienda 22 limita a dos los periodos presidenciales.

El tema tomó fuerza después de que Steve Bannon, exasesor de Trump y uno de los principales ideólogos del movimiento Make America Great Again (MAGA), asegurara en una entrevista con The Economist que “hay un plan” para mantener a Trump en el poder.

“Va a obtener un tercer mandato (…) Trump será presidente en el 28. Y la gente simplemente debería aceptarlo”, afirmó Bannon. Y al ser consultado sobre los límites constitucionales, añadió que “hay muchas alternativas diferentes” y prometió que “a su debido tiempo” explicará los detalles.

Gorras con la frase “Trump 2028” han fortalecido los rumores:

Mientras tanto, el propio Trump ha alimentado la especulación al mostrarse públicamente con gorras rojas que llevan el lema “Trump 2028”. No obstante, pese a las teorías y al entusiasmo de algunos seguidores, el presidente rechazó esta semana la idea de que su actual vicepresidente, JD Vance, encabece una fórmula con él en esa fecha.

Aunque legalmente no puede buscar un tercer mandato, el expresidente y sus aliados parecen dispuestos a mantener viva la conversación sobre su futuro político más allá de 2028.