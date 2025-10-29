CANAL RCN
Internacional

Alerta en EE. UU.: peligrosos monos infectados con enfermedades escaparon tras accidente de un camión

Las autoridades se encuentran buscando a estos primates, los cuales podrían ser agresivos con el contacto humano.

Escape de monos en Estados Unidos.
Escape de monos en Estados Unidos. Foto: Departamento del Sheriff del condado de Jasper.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
11:33 a. m.
Un camión estaba transportando monos por una carretera de Estados Unidos, cuando se accidentó. Los animales escaparon y están generado peligro entre los habitantes del sector.

El Departamento del Sheriff del condado de Jasper en Misisipi informó en la tarde del martes 28 de octubre que el camión estaba transportando monos de raza Rhesus. El recorrido comenzó en el Centro Nacional de Investigación Biomédica la Universidad de Tulane, Luisiana.

Camión se volcó y monos se escaparon

Sin embargo, el accidente se produjo a 117 millas del norte de Heidelberg. Las autoridades precisaron que el camión se volcó, lo cual permitió que los primates salieran por la parte trasera.

La Policía le hizo un llamado a la ciudadanía a no entrar en contacto con los monos, debido a que pueden portar enfermedades y tener conductas agresivas. Horas después se supo que eran tres los primates que estaban rondando por los alrededores.

¿Qué enfermedades podrían contagiar?

“Los monos llevan hepatitis C, herpes y covid. El conductor le dijo a la Policía local que los monos eran peligrosos y representaban una amenaza para los humanos”, informaron las autoridades, al mencionar que se puso en marcha un operativo articulado con una empresa de animales.

El Centro Nacional de Investigación de Primates de Wisconsin explica que estos monos son originarios de China e India. Frente a sus características físicas, es posible identificarlos por su color, el cual puede ser rosa rojizo o castaño.

Los machos suelen medir 1.74 pies y pesan 7.70 kilos; y las hembras tienen una altura de 1.54 pies y su peso se promedia en 5.34 kilos. Con respecto a sus hábitats, se sabe que suelen vivir en bosques tropicales, manglares y semidesiertos, entre otros. Además, pueden adaptarse a espacios cerca de los humanos, puntualmente en aquellos sitios donde hay cultivos.

