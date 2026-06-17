Montañista mexicano y su esposa murieron sepultados por una avalancha en nevado de Perú

Un trágico accidente de montaña cobró la vida de dos experimentados escaladores este miércoles en la cordillera Blanca de Perú. El montañista mexicano Daniel Navarro y su esposa, la canadiense Sandra Covone, fallecieron tras ser alcanzados por una avalancha de nieve mientras ascendían el nevado Tocllaraju, informó la Asociación de Guías de Montañas del Perú.

El deslizamiento de nieve se registró en horas de la madrugada cuando el grupo de tres andinistas escalaba hacia la cima del pico, que alcanza los 6.034 metros de altura.

El nevado está ubicado en la región de Ancash, aproximadamente a 400 kilómetros al norte de Lima, en una de las zonas montañosas más emblemáticas del país sudamericano.

Hubo un sobreviviente en la tragedia en el nevado Tocllaraju

El tercer miembro de la expedición, el peruano Florentino Caldua, logró sobrevivir al incidente y fue rescatado con vida por un equipo de socorristas. La Asociación de Guías de Montañas del Perú, organización privada que lideró la operación de rescate, confirmó la información a través de su cuenta oficial de Instagram.

Según reportó la emisora peruana RPP, las víctimas fatales fueron identificadas como Daniel Navarro, de nacionalidad mexicana, y Sandra Covone, ciudadana canadiense. Ambos montañistas eran esposos y compartían la pasión por el andinismo de alta montaña.

Un equipo de rescatistas de la AGMP logró recuperar el cuerpo de uno de los fallecidos, señaló la institución en su comunicado oficial. Las operaciones de rescate en alta montaña presentan importantes desafíos técnicos y riesgos adicionales para los socorristas, especialmente tras eventos como avalanchas.

Así es el nevado Tocllaraju, en Perú

La cordillera Blanca, situada en el noreste de Perú, es reconocida internacionalmente como uno de los destinos más atractivos para escaladores y turistas de todo el mundo.

Esta cadena montañosa alberga algunas de las cumbres más imponentes de Sudamérica, incluyendo el Huascarán, la montaña más elevada del país con 6.757 metros de altura, y el Huandoy, que alcanza los 6.395 metros.

El Tocllaraju, aunque no es el pico más alto de la región, representa un desafío técnico considerable para los montañistas debido a sus características glaciares y las condiciones climáticas variables que pueden generar situaciones de alto riesgo como la avalancha que causó este lamentable accidente.

Las autoridades peruanas no han emitido aún un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias específicas que provocaron el deslizamiento de nieve ni sobre las condiciones meteorológicas presentes en el momento del incidente.