CANAL RCN
Colombia

¿Qué se sabe sobre el caso del montañista encontrado muerto en el Nevado del Tolima?

El montañista desapareció el 21 de octubre y su cuerpo fue encontrado a los pocos días.

Montañista encontrado muerto en Nevado del Tolima.
Montañista encontrado muerto en Nevado del Tolima. Foto: Parques Nacionales.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
09:22 a. m.
Hace pocos días ocurrió un suceso trágico en el Nevado del Tolima. Murió el montañista que fue reportado como desaparecido.

De Jefferson Ramírez Bedoya no se volvió a saber nada desde el martes 21 de octubre. La Defensa Civil informó que lo último que supo fue que estaba a casi 4.700 metros cuando se comunicó con su familia.

¿Cuándo fue la última vez que se supo algo del montañista?

Tras el reporte de la desaparición, las autoridades pusieron en marcha un Puesto de Mando Unificado en Ibagué, el cual contó con la participación de la Defensa Civil, cuerpo de socorro y demás instituciones.

La búsqueda culminó el viernes 24 de octubre. El cuerpo del hombre de 30 años fue encontrado cerca a la zona protegida del Nevado. La Cruz Roja Caldas se pronunció e indicó que Ramírez se caracterizaba por su vocación de servicio, compromiso y espíritu solidario.

El cuerpo fue llevado hasta Medicina Legal en Pereira, en donde se confirmó su identidad y empezó el proceso de entrega para los familiares. Parques Nacionales también expresó sus condolencias.

Los caminos autorizados

Las autoridades hicieron un llamado para que los interesados en estas actividades planifiquen los recorridos en coordinación con las rutas autorizadas. En caso de no hacerlo, se corre el riesgo de transitar por zonas que pueden ser peligrosas y que no cuentan con el respaldo de los operadores turísticos.

El Servicio Geológico (SGC) señala que el acceso al volcán del nevado tiene tres rutas autorizadas, en las que hay páramos:

  • Desde Salento hasta el Valle del Cocora. Después hay un camino a pie que pasa por La Primavera, El Encanto y el Campamento Arenales.
  • Desde Juntas, cruzando por El Silencio, El Palmar y Termales Cañón.
  • Desde Anzoátegui, pasando por Palomar, La Punta, la laguna Bomboná y los Termales del Cañón.
