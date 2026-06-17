Patinetas y bicicletas eléctricas disparan la revolución de la micromovilidad en Colombia

La forma de movilizarse en las principales ciudades colombianas está cambiando. Lo que hace algunos años parecía una alternativa reservada para unos pocos usuarios hoy se ha convertido en una tendencia que gana espacio en calles, ciclorrutas y corredores urbanos.

La movilidad eléctrica registra un crecimiento acelerado impulsado por el interés de los ciudadanos en opciones de transporte más sostenibles, eficientes y adaptadas a las dinámicas de las grandes ciudades.

De acuerdo con mediciones de la ANDI y Fenalco, la venta de vehículos eléctricos personales, entre ellos bicicletas y patinetas eléctricas, aumentó cerca de un 204% durante el primer semestre del año anterior, un comportamiento que evidencia el creciente interés por este tipo de soluciones de movilidad.

Detrás de este avance aparece la alianza entre Segway, fabricante de vehículos eléctricos ligeros con presencia internacional, y CKT Global, su representante exclusivo en Colombia. Una unión que ha estado orientada a promover alternativas de transporte limpio y seguro en el país.

Más de 30.000 vehículos eléctricos vendidos en ocho años

Uno de los indicadores que demuestra el avance de este sector es el volumen de unidades comercializadas. Durante los últimos ocho años se han vendido más de 30.000 vehículos eléctricos livianos en Colombia, incluyendo patinetas eléctricas, bicicletas, mopeds y equipos de autobalanceo.

El desempeño alcanzado permitió que la operación colombiana recibiera el reconocimiento como Mejor Aliado Regional de América durante un encuentro mundial de distribuidores de la marca.

Según la compañía, este resultado obedece al crecimiento sostenido de las ventas, la ampliación de la red comercial y el desarrollo de servicios especializados para los usuarios de movilidad eléctrica.

Luis Martínez Navarro, fundador y CEO de Segway, definió esta revolución en la movilidad:

Rompimos el molde tradicional del distribuidor mayorista en América Latina para actuar como arquitectos del entorno de la micromovilidad (…) con vehículos que garanticen la seguridad de los usuarios, mediante tecnología innovadora, segura y eficiente que se ajusta a los límites de velocidad establecidos por la norma.

La operación también ha fortalecido la infraestructura comercial mediante la apertura de cinco tiendas insignia y la consolidación de una estrategia enfocada en el servicio posventa y la atención técnica especializada.

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Bogotá lidera la revolución de la micromovilidad

Las cifras de la empresa muestran que Bogotá continúa siendo la ciudad donde más crece el uso de vehículos eléctricos ligeros.

La amplia red de ciclorrutas y la alta densidad poblacional convierten a la capital en el principal mercado para este tipo de soluciones. Detrás aparecen Medellín, Barranquilla y Cali, ciudades donde también se registra una creciente adopción de alternativas de transporte eléctrico.

La mayor demanda se concentra en vehículos diseñados para recorridos cortos dentro de las zonas urbanas. Se trata de modelos capaces de alcanzar velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora y con autonomías de aproximadamente 30 kilómetros por carga, características que los convierten en una opción práctica para desplazamientos cotidianos.