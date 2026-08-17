Enviado de Trump asegura que plan para desarmar a Hamás en Gaza podría comenzar en 30 días

El proceso para avanzar hacia el desarme de Hamás y la implementación de un plan de paz en Gaza podría comenzar en los próximos 30 días, según afirmó Jared Kushner, enviado y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, después de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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Kushner señaló que Washington espera que en aproximadamente un mes puedan comenzar los primeros pasos para retirar armamento de Hamás.

También estimó que el proceso para inutilizar los túneles construidos por el grupo palestino podría extenderse entre 60 y 90 días.

La declaración se produjo tras una serie de reuniones destinadas a destrabar la aplicación de la propuesta estadounidense para Gaza, en un contexto marcado por las diferencias entre el gobierno de Netanyahu y la administración Trump.

Hamás tendría que entregar sus armas

Uno de los principales puntos planteados en las conversaciones es que no habría reconstrucción ni redespliegue en Gaza mientras Hamás no complete su desarme.

Según un funcionario israelí, el primer paso del proceso de desmilitarización consistiría en que Hamás entregue sus armas para que sean desmanteladas bajo la supervisión de un general estadounidense.

La propuesta contempla la participación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), prevista para asumir labores de seguridad durante la transición. Esta fuerza estaría dirigida por el general de división estadounidense Jasper Jeffers.

La hoja de ruta respaldada por Hamás el pasado 30 de julio plantea que el armamento sea entregado a una nueva autoridad de gobierno palestina. Sin embargo, esta posibilidad ha generado reservas por parte de Netanyahu.

Por su parte, Trump calificó el compromiso como un avance importante dentro de las negociaciones.

Las condiciones de Estados Unidos

Durante las conversaciones mantenidas en Egipto, Kushner habría exigido a Hamás garantías de que renunciará a sus armas y que no tendrá participación en el futuro gobierno de Gaza.

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Un alto dirigente del grupo palestino, representado por su nuevo líder, Jalil al Hayya, manifestó el compromiso de Hamás con el plan propuesto para el territorio, según la información conocida sobre las conversaciones.

Desde la denominada Junta para la Paz, encargada de contribuir a la implementación del acuerdo, se indicó que las armas que sean recogidas serán destruidas para impedir que vuelvan a utilizarse.

No obstante, también se insistió en que Israel conservaría su derecho a responder ante eventuales acciones terroristas o intentos de Hamás de volver a armarse.