Granko Arteaga reapareció: esto se sabe del militar venezolano acusado de torturas

Alexander Granko Arteaga, oficial de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, volvió a aparecer públicamente después de meses en los que su paradero y situación habían generado especulaciones.

El militar ha sido señalado internacionalmente por presuntas violaciones de derechos humanos y continúa incluido en listas de sanciones de varios países.

La reaparición pública de Granko Arteaga no es nueva en 2026. En mayo fue identificado durante una actividad oficialista encabezada por Delcy Rodríguez en Puerto La Cruz, luego de que circularan versiones sobre una posible detención o medidas en su contra.

¿Quién es Alexander Granko Arteaga?

Granko Arteaga es un militar venezolano que ha ocupado un papel dentro de la DGCIM, específicamente como jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE).

Su nombre aparece en documentos oficiales de la Unión Europea, que lo incluyó entre los funcionarios sancionados por la situación de derechos humanos en Venezuela. Según la decisión europea, desde 2017 estuvo al frente de la DAE y, entre 2017 y 2022, ordenó, supervisó y participó directamente, según las autoridades europeas, en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, incluida violencia sexual y otros tratos crueles o degradantes.

La documentación también lo responsabiliza de graves violaciones de derechos humanos cometidas por él y funcionarios bajo su mando.

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El Reino Unido mantiene igualmente sanciones contra Granko Arteaga. Su expediente señala que existen motivos razonables para sospechar de su responsabilidad en torturas, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos en instalaciones de la DGCIM.

¿Qué se sabe sobre la situación actual de Alexander Granko?

La situación del militar ha sido objeto de distintas versiones durante 2026. En mayo, El Pitazo informó sobre su reaparición en una actividad oficialista y señaló que para entonces seguía siendo un oficial activo de la DGCIM.

Según se pudo conocer, buscaría negociar su baja de la institución y salir de Venezuela para conseguir un cargo en una embajada o consulado en Uruguay u otra nación del Caribe.

Además, una investigación publicada por ese medio en mayo describió presuntos vínculos de Granko Arteaga con empresas, negocios y estructuras comerciales dentro y fuera de Venezuela.

Granko Arteaga permanece, además, sujeto a sanciones internacionales. Bases que recopilan las listas oficiales registran medidas de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Suiza y otros países.

Su reaparición vuelve a poner bajo la lupa a uno de los funcionarios venezolanos más cuestionados por organismos internacionales por su presunto papel dentro del aparato de seguridad y represión del país.