Mueren icónicas gemelas de la televisión a los 89 años

Se trata de las gemelas Alice y Ellen Kessler, artistas alemanas y referentes de la televisión italiana a partir de los años 60.

Así se confirmó el fallecimiento de las gemelas Alice y Ellen Kessler

Las hermanas, destacadas por su trayectoria en la televisión y la música durante la década de 1950, 1960 y 1970 se habían retirado de su país natal tras su exitosa carrera.

Ambas vivían juntas en Grünwald, un pequeño pueblo en las afueras de Múnich, donde fueron encontradas sin vida el lunes al mediodía.

La noticia la confirmó La Asociación Alemana para una Muerte Digna (DGHS) quien aseguró que se trató de un suicidio asistido y que las hermanas tomaron la decisión de forma consciente y premeditada.

Trayectoria de las gemelas Kessler

Las gemelas, nacidas el 20 de agosto de 1936 en Nerchau, Alemania, mostraron desde pequeñas un talento artístico innato. Se formaron en ballet y, con el apoyo de sus padres, decidieron emigrar a Alemania Occidental a los 18 años en busca de oportunidades en el mundo del espectáculo.

Su carrera despegó rápidamente, y en 1959 representaron a Alemania Occidental en el Festival de la Canción de Eurovisión con el tema 'Esta noche queremos ir a bailar', obteniendo un respetable octavo puesto entre 11 participantes.

Un año después, en 1960, las gemelas se mudaron a Italia, donde su carrera alcanzó nuevas alturas en la televisión y el cine. Se convirtieron en un símbolo de la 'Dolce Vita' gracias a su belleza y sofisticación, participando en populares programas de televisión, películas y escenarios de cabaret.

A los 40 años, posaron para la portada de la edición italiana de 'Playboy', un número que se convirtió en el más vendido de la revista, demostrando que su atractivo y carisma no tenían edad.