CANAL RCN
Internacional

Luto: murió reconocida chef y presentadora en trágico accidente de helicóptero

Las autoridades investigan la muerte de Mynie Steffen, de 43 años.

Luto
FOTO: Freepik

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
08:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se trata de la presentadora y chef Mynie Steffen, quien falleció en un trágico accidente de helicóptero.

Luto: murió actor de 'El Marginal', reconocida y exitosa serie de Netflix
RELACIONADO

Luto: murió actor de 'El Marginal', reconocida y exitosa serie de Netflix

Lo que se sabe sobre la muerte de Mynie Steffens

La reconocida presentadora de Speel met Vuur (Jugar con fuego), programa transmitido por VIA TV, perdió la vida el 10 de noviembre después de que el helicóptero que piloteaba se estrellara cerca de la ciudad de Patensie, en el Cabo Oriental.

La chef, de 43 años, era la única ocupante de la aeronave y no se reportaron más víctimas. De acuerdo con SAB News, la aeronave habría chocado contra líneas eléctricas antes de impactar con el terreno.

La tragedia ocurrió minutos antes de las 8:00 a. m., mientras Steffens realizaba una actividad agrícola en las afueras del poblado de Patensie.

En un comunicado citado por el medio George Herald, la División de Investigación de Accidentes e Incidentes (AIID) señaló que “la piloto estaba realizando un vuelo de control de plagas cuando el helicóptero chocó contra líneas eléctricas y se estrelló”. Además, informó que “la aeronave resultó sustancialmente dañada por la fuerza del impacto”.

Luto: se confirmó la muerte de un reconocido actor y humorista
RELACIONADO

Luto: se confirmó la muerte de un reconocido actor y humorista

Trayectoria de Mynie Steffens

La Policía de Sudáfrica (SAPS) abrió una investigación formal para esclarecer las causas del siniestro. Aunque la principal hipótesis apunta al choque con cables eléctricos, las autoridades aún no han presentado conclusiones definitivas.

El fallecimiento de la presentadora generó profunda conmoción entre sus seguidores y figuras del sector gastronómico.

Steffens tuvo una destacada trayectoria: fue autora de varios libros culinarios y publicó una obra con el mismo nombre de su programa Speel met Vuur, inspirada en sus viajes y experiencias gastronómicas durante las grabaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Rusia

Rusia intensifica sus ataques en Ucrania: bombardeos en zona residencial de Kiev dejan seis muertos

China

Incendio devastador destruye monumento histórico en China: casi 1.500 años de historia

Estados Unidos

Trump elimina aranceles: carne, café y frutas entre los productos beneficiados

Otras Noticias

Fútbol

Otro jugador de la Selección Colombia le dijo NO a Millonarios: estas fueron las razones

En las últimas hora se conoció que este jugador descartó por completo regresar al FPC.

Ejército Nacional

Ejército confirma el secuestro del soldado Víctor Hugo Yepes García durante fuertes combates en el Cauca

Tres soldados profesionales resultaron heridos y otros dos sufrieron lesiones.

ONU

La ONU alerta sobre inminente crisis alimentaria mundial por falta de financiación

Impuestos

¡Alivio para las deudas! Acueducto lanza estrategia para que usuarios se pongan al día en Bogotá

Viral

Westcol sorprende al anunciar stream con importante cantante colombiano: ¿de quién se trata?