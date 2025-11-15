Luto: murió reconocida chef y presentadora en trágico accidente de helicóptero

Se trata de la presentadora y chef Mynie Steffen, quien falleció en un trágico accidente de helicóptero.

Lo que se sabe sobre la muerte de Mynie Steffens

La reconocida presentadora de Speel met Vuur (Jugar con fuego), programa transmitido por VIA TV, perdió la vida el 10 de noviembre después de que el helicóptero que piloteaba se estrellara cerca de la ciudad de Patensie, en el Cabo Oriental.

La chef, de 43 años, era la única ocupante de la aeronave y no se reportaron más víctimas. De acuerdo con SAB News, la aeronave habría chocado contra líneas eléctricas antes de impactar con el terreno.

La tragedia ocurrió minutos antes de las 8:00 a. m., mientras Steffens realizaba una actividad agrícola en las afueras del poblado de Patensie.

En un comunicado citado por el medio George Herald, la División de Investigación de Accidentes e Incidentes (AIID) señaló que “la piloto estaba realizando un vuelo de control de plagas cuando el helicóptero chocó contra líneas eléctricas y se estrelló”. Además, informó que “la aeronave resultó sustancialmente dañada por la fuerza del impacto”.

Trayectoria de Mynie Steffens

La Policía de Sudáfrica (SAPS) abrió una investigación formal para esclarecer las causas del siniestro. Aunque la principal hipótesis apunta al choque con cables eléctricos, las autoridades aún no han presentado conclusiones definitivas.

El fallecimiento de la presentadora generó profunda conmoción entre sus seguidores y figuras del sector gastronómico.