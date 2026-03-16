Municipio que limita con Perú y Ecuador dice estar en crisis y completamente abandonado por el Gobierno

Líderes de los municipios de frontera con Ecuador viajaron a Bogotá para reunirse el lunes, 16 de marzo, con representantes de la Cancillería y presentar una serie de propuestas que mitiguen la crisis generada por la guerra arancelaria entre los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro.

Su mayor apuesta, tras cinco días de bloqueos en el puente internacional de Rumichaca, Nariño, es la de declarar como zona especial de intervención fronteriza a los municipios que limitan con el Ecuador. Medida que piden extender al departamento de Putumayo, que tiene pasos fronterizos con este país, al igual que con Perú.

En diálogo con Noticias RCN, Carlos Arbey Claros, secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, que limita con ambos países, advirtió que la situación no solo afecta al departamento de Nariño, es igualmente compleja en el Putumayo:

“La situación, al igual que en Nariño, es precaria, pero nosotros nos sentimos olvidados por el Gobierno. A nuestro tramo de la frontera no le están prestando la misma atención y la situación es grave. Los comerciantes son los que más sufren en los cuatro municipios fronterizos: Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y Puerto Leguízamo”.

Tres meses de cierre fronterizo y siguen sin recibir ayudas del Gobierno:

Claros explicó que los pasos de frontera, en este punto, se encuentran cerrados desde el 15 de diciembre de 2025 y es la hora en que no han recibido ningún tipo de ayuda del Gobierno nacional, con el que se reúnen este lunes:

“Como Putumayo fuimos invitados a la reunión en Cancillería, para que el Gobierno nacional cree esta zona especial de inversión fronteriza, que contempla la ley, como una medida de choque por noventa días, con una mirada a seis meses, porque el desastre económico al que nos enfrentamos es muy grande y los pueblos colombiano y ecuatoriano se beneficiarían”.

Y es que, según dijo, el Gobierno parece ajeno a la tragedia “y más lo sentimos nosotros desde el departamento de Putumayo. Pareciera que el único departamento de frontera fuera Nariño. Le ponen mucho cuidado a Rumichaca, pero no a la frontera por el río y el puente internacional San Miguel o la frontera en Puerto Espina y Puerto El Carmen”.

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Transportadores en crisis y zonas deshabitadas:

Por los inconvenientes en la frontera, mensualmente el departamento de Putumayo pierde 75.000 millones de pesos. A la fecha, hay pérdidas acumuladas por 300.000 millones de pesos, según la directora de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana. Y, sin duda, el sector más afectado es el del transporte y el transporte de hidrocarburos.

“Pero no estamos hablando solo de afectaciones a las grandes empresas”, alertó el secretario de Gobierno, “estamos hablando del taxista, del mototaxista, del comerciante particular (…) hay quienes han tenido que cerrar porque la viabilidad de estos cuatro municipios está ligada a lo que le podamos vender a los hermanos ecuatorianos y es más lo que ellos nos compran a lo que nosotros les compramos. El departamento la está pasando muy mal”.

La situación es tan grave que empieza a haber “veredas deshabitadas. Estos territorios se van a quedar sin gente, porque se están yendo. (Los jóvenes y sus familias) No están viendo que el territorio puede ayudarles a mejorar su calidad de vida y se nos van. Es frustrante”.