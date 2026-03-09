Capturan en Tolima a segundo hermano de alias Iván Mordisco, jefe de disidencias de las Farc

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó a través de su cuenta de X la captura de alias El Conejo, hermano de alias Iván Mordisco.

La acción se desarrolló en Falán, Tolima, en coordinación entre la Policía Nacional y la Fiscalía, y se suma a la reciente captura de alias Jota, también hermano del cabecilla de las disidencias.

Plan Candado y captura en Tolima

Alias El Conejo fue detenido cuando intentaba huir hacia Bogotá en transporte público. El ministro relató que miembros de la Fuerza Pública "anticiparon su intento de fuga y actuaron con precisión en el sector La Plazuela”, gracias a un Plan Candado desplegado tras la caída de 'Jota'.

El capturado tenía orden judicial por homicidio, secuestro y tráfico de armas. Además, sería responsable de apoyar la logística criminal de las disidencias, coordinar su expansión hacia el centro del país y administrar bienes provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. También se le investiga por homicidios contra firmantes del Acuerdo de Paz.

Estrategia de recompensas y golpes al círculo cercano

El ministro Sánchez destacó que la estrategia de recompensas del Ministerio de Defensa sigue mostrando resultados: “la información ciudadana está permitiendo golpear el núcleo de confianza de alias Mordisco".

En menos de un año han sido capturados 'Yenny', 'Mono Luis', 'Jota' y ahora 'El Conejo'. El ministro reiteró que el Estado mantiene una recompensa de hasta $5.000 millones por información que permita ubicar a ‘Mordisco’, y enfatizó que “el mensaje es claro: el Estado no se detiene y el cerco continúa”.