Mujer falleció en Disneyland tras subirse a una atracción: esto se sabe

La mujer perdió la vida tras participar en una de las atracciones del parque de Disney.

Disney Luto
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
12:01 p. m.
La tragedia ocurrió en uno de los parques de Disney, donde una mujer fue atendida por los paramédicos tras salir de la atracción.

Así fue la tragedia en los parques de Disney

Una mujer de aproximadamente 60 años falleció tras sufrir una emergencia médica al finalizar el recorrido de la atracción Haunted Mansion (Mansión embrujada) en Disneyland Anaheim, California, durante la tarde del lunes 6 de octubre.

De acuerdo con información de NBC News, Los Angeles Times y USA Today, la mujer fue encontrada inconsciente dentro de uno de los vagones. De inmediato, el personal de seguridad de Disney inició maniobras de reanimación cardio pulmonar mientras llegaban los servicios de emergencia.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a un hospital cercano, donde se confirmó su fallecimiento esa misma noche.

Cabe recordar que la seguridad en los parques de Disney está regulada tanto por las autoridades estatales como por la propia industria del entretenimiento.

¿Cuál fue la causa de la muerte de la mujer de Disneyland?

De acuerdo con la Policía de Anaheim y voceros del parque, citados por NBC News y USA Today, la muerte fue catalogada como una “emergencia médica desafortunada”, sin que existan indicios preliminares de fallas o desperfectos en la atracción.

Según expertos consultados por Los Angeles Times, Dennis Speigel, director de International Theme Park Services Inc., explicó que las atracciones de Disney son reconocidas por su bajo nivel de riesgo y por estar diseñadas para todo tipo de público, incluidos adultos mayores, niños y familias.

De hecho, la atracción opera a una velocidad máxima de aproximadamente 1,6 kilómetros por hora, un ritmo considerado seguro y estable por los reguladores y operadores del parque.

No obstante, tras el trágico incidente, el parque mantuvo en funcionamiento la atracción Haunted Mansion y remitió todas las solicitudes de información a las autoridades estatales y municipales competentes.

