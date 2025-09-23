CANAL RCN
Internacional

Mujer fue condenada por organizar un plan fraudulento para subastar la casa de Elvis Presley

Para encontrar posibles compradores, inventó que la hija del 'Rey del Rock and Roll' pidió un préstamo millonario en vida y no lo pagó.

Foto: montaje realizado con imágenes de Graceland
Foto: montaje realizado con imágenes de Graceland

Noticias RCN

AFP

septiembre 23 de 2025
07:48 p. m.
Un tribunal federal en Memphis condenó a Lisa Findley, una mujer de 54 años oriunda de Misuri, a poco más de cuatro años de prisión por intentar vender la emblemática mansión Graceland, de Elvis Presley. La sentencia fue de 57 meses de cárcel y tres años de libertad condicional, dictada por el juez de distrito John Fowlkes.

Findley se había declarado culpable en febrero de este año del delito de estafa, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía que le permitió evitar cargos adicionales por usurpación de identidad. Su plan fraudulento incluía hacer creer que Lisa Marie Presley, única hija del “Rey del Rock and Roll”, había usado Graceland como garantía para un préstamo de 3,8 millones de dólares solicitado en 2018 a la empresa Naussany Investments. Según la mujer, dicho préstamo no había sido pagado antes del fallecimiento de Lisa Marie en 2023.

Nieta de Elvis evitó que Graceland fuera subastada:

La subasta de la propiedad estaba prevista para mayo del 2024, pero la operación fue detenida por un juez luego de que la nieta de Elvis, la actriz Riley Keough, presentara una demanda denunciando la falsificación de los documentos relacionados con el préstamo.

Graceland, ubicada en Memphis, es uno de los lugares imperdibles para los fanáticos del músico y funciona como museo y sitio turístico. Fue precisamente en esta casa donde Elvis Presley fue encontrado inconsciente en agosto de 1977, pocas horas antes de que se confirmara su fallecimiento a los 42 años en un hospital cercano.

¿Por qué Graceland fue tan importante para Elvis?

La relación de Elvis Presley con Graceland es profunda: la mansión fue su hogar principal durante gran parte de su vida adulta y se convirtió en el epicentro de su carrera y legado. Desde su muerte, Graceland se ha transformado en un santuario para los seguidores del “Rey”, conservando su historia y recuerdos más preciados.

