Falleció Débora Estrella, conductora de televisión, en un accidente de avioneta en México

La periodista y conductora mexicana Débora Estrella falleció a los 43 años en un accidente de avioneta en Nuevo León. Multimedios confirmó la trágica noticia.

Debora Estrella
Foto: redes Débora Estrella

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
02:31 p. m.
La televisión mexicana está de luto. Este sábado, Débora Estrella, periodista y conductora de gran trayectoria, falleció a sus 43 años tras un accidente aéreo en una avioneta.

El hecho ocurrió cerca de las 18:50 horas en inmediaciones del Río Pesquería, en Nuevo León, al norte del área metropolitana de Monterrey. En el siniestro también perdió la vida el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, según informes oficiales.

Trayectoria de Débora Estrella

Nacida en Monterrey el 7 de agosto de 1982, Débora Estrella se formó inicialmente como abogada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sin embargo, fue en el periodismo donde encontró su verdadera vocación.

A lo largo de su carrera trabajó en reconocidos espacios como Hechos AM y Milenio, hasta consolidarse como presentadora del Telediario Matutino de Monterrey desde 2018. También condujo programas de fin de semana en Telediario Ciudad de México, transmitidos por Canal 6.

“En MULTIMEDIOS estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera. Débora Estrella, de 43 años de edad, conducía el Telediario Matutino en Monterrey (…) expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos”, indicó la cadena en un comunicado oficial.

Una despedida inesperada

Hoy, tras este accidente, colegas y seguidores la recuerdan como una mujer luminosa, incansable y comprometida con su profesión.

El accidente se registró en el Parque Industrial de Ciudad Mitras, municipio de García, y fue confirmado por Protección Civil de Nuevo León, que reportó dos fallecidos en la aeronave.

Minutos antes del accidente aéreo, Débora había subido una foto con la avioneta.

