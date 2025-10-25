CANAL RCN
Internacional

Murió icónica y reconocida actriz de Hollywood a los 100 años: esto se sabe

La actriz, June Lockhart, reconocida por su destacada trayectoria, falleció por causas naturales.

Luto
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
06:59 p. m.
Se trata de la reconocida actriz June Lockgart, quien se convirtió en una figura para toda una generación.

Luto en la televisión: murió una importante actriz a sus 55 años
Luto en la televisión: murió una importante actriz a sus 55 años

¿Quién fue June Lockhart, actriz que falleció a los 100 años?

La actriz estadounidense June Lockhart, conocida por su papel en la serie de televisión 'Lassie' y 'Perdidos en el espacio', murió en Los Ángeles (California) a los cien años.

Nació el 25 de junio de 1925 en la ciudad de Nueva York, es hija de los actores Gene Lockhart y Kathleen Lockhart. Desde niña, se involucró en el mundo del entrenamiento y a los 8 años debutó en la producción de la ópera del Metropolitan Opera House.

En 1983, comenzó su carrera en el cine con la actuación de la adaptación cinematográfica 'A Christmas Carol'. En Broadway logró gran reconocimiento con la obra 'For Love or Morney' en 1947, el cual recibió un Premio Especial Tony. También, recibió dos nominaciones al Emmy, en 1953 y en 1959 por su trabajo televisivo.

Acumuló más de ocho décadas en su carrera, desde los 30 años hasta al menos del 2021. De hecho, posee dos estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood, una por cine y otra por televisión.

Luto en Hollywood: Falleció reconocida actriz con rara enfermedad
Luto en Hollywood: Falleció reconocida actriz con rara enfermedad

¿Cuál fue el motivo de la muerte de June Lockhart?

La noticia fue confirmada este fin de semana por su representante Harlan Boll y por su amigo y portavoz familiar Lyle Gregory, según informó la agencia Associated Press.

Según Gregory explicó que la actriz murió en circunstancias naturales en su casa de Santa Mónica, California.

