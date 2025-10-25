Murió icónica y reconocida actriz de Hollywood a los 100 años: esto se sabe

Se trata de la reconocida actriz June Lockgart, quien se convirtió en una figura para toda una generación.

¿Quién fue June Lockhart, actriz que falleció a los 100 años?

La actriz estadounidense June Lockhart, conocida por su papel en la serie de televisión 'Lassie' y 'Perdidos en el espacio', murió en Los Ángeles (California) a los cien años.

Nació el 25 de junio de 1925 en la ciudad de Nueva York, es hija de los actores Gene Lockhart y Kathleen Lockhart. Desde niña, se involucró en el mundo del entrenamiento y a los 8 años debutó en la producción de la ópera del Metropolitan Opera House.

En 1983, comenzó su carrera en el cine con la actuación de la adaptación cinematográfica 'A Christmas Carol'. En Broadway logró gran reconocimiento con la obra 'For Love or Morney' en 1947, el cual recibió un Premio Especial Tony. También, recibió dos nominaciones al Emmy, en 1953 y en 1959 por su trabajo televisivo.

Acumuló más de ocho décadas en su carrera, desde los 30 años hasta al menos del 2021. De hecho, posee dos estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood, una por cine y otra por televisión.

¿Cuál fue el motivo de la muerte de June Lockhart?

La noticia fue confirmada este fin de semana por su representante Harlan Boll y por su amigo y portavoz familiar Lyle Gregory, según informó la agencia Associated Press.

Según Gregory explicó que la actriz murió en circunstancias naturales en su casa de Santa Mónica, California.