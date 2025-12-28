CANAL RCN
Luto en el rock: la música lamenta la muerte de famoso baterista de histórica banda

El artista murió a los 65 años. Tuvo dos etapas en la célebre agrupación fundada hace varias décadas.

Luto en la música.
Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
06:59 p. m.
Hay luto en el mundo del rock. El viernes 26 de diciembre, murió a los 65 años el baterista de la banda británica The Cure, Perry Bamonte.

El triste anuncio lo dio a conocer la banda: “Discreto, intenso, intuitivo, constante y de una inmensa creatividad, 'Teddy' era un corazón cálido y una parte esencial de la historia de The Cure. Le echaremos mucho de menos”.

Murió Perry Bamonte

The Cure se formó en 1976 con el nombre de Easy Cure. Los primeros integrantes fueron los compañeros de colegio Robert Smith, Michael Dempsey, Lol Tolhurst y el guitarrista Porl Thompson.

Sus primeras presentaciones fueron al año siguiente en el sur de Inglaterra, desde donde comenzaron a expandirse a más público. Sin embargo, en 1978 vino el primer cambio: Thompson abandonó la banda.

Casi al mismo tiempo llegó la oportunidad de firmar con Fiction, el sello de Chris Parry. Fruto de ello, al año siguiente se lanzó el álbum debut Three Imaginary Boys. De la mano con esto, vino la primera gira por tierras británicas y el lanzamiento de dos importantes sencillos: Boys Don’t Cry y Jumping Someone Else’s Train.

La historia de la banda

El segundo en dejar The Cure fue Dempsey, pero llegaron Simon Gallup y Matthieu Hartley. Con la llegada de la década ochentera, vino el segundo álbum: Seventeen Seconds. De la lista, la canción más famosa fue A Forest.

Tuvieron la posibilidad de una segunda gira, aunque con la prematura salida de Hartley. En 1982, el mundo conoció el álbum Pornography y con ello, otra extensa lista de presentaciones.

En esos años, se apostó por una mezcla entre el jazz demencial, dance electrónico y groovy. El resultado fue darle vida a Japanese Whispers. Años después, se lanzó The Top, que se caracterizó por el factor psicodélico.

De ser tres, pasaron a un quintero. Arribaron Andy Anderson, Phil Thornalley y volvió Thompson. Después de otra gira, los dos primeros abandonaron, siendo reemplazados por Boris Williams y Gallup.

A inicios de los 90 se dio la llegada de Bamonte, quien reemplazó a Roger O'Donnell. Estuvo hasta 2005, pero volvió 17 años después en septiembre de 2022.

