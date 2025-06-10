CANAL RCN
Internacional

Murió presentadora tras saltar de un tercer piso en plena huida: esto se sabe

La presentadora de 29 años perdió la vida tras un trágico incidente ocurrido en su domicilio, mientras intentaba escapar del lugar.

Luto
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
06:50 a. m.
Un trágico hecho conmociona a Nigeria: la periodista Sommie Maduagwu, de tan solo 29 años, falleció recientemente.

¿Cómo falleció la periodista, Sommie Maduagwu?

Se trata de la comunicadora social Somtochukwu “Sommie” Christelle Maduagwu, quien perdió la vida tras un trágico suceso ocurrido en su residencia. Todo comenzó cuando fue testigo de un robo a mano armada en su domicilio y, en un intento desesperado por escapar, saltó desde el tercer piso, lo que lamentablemente le causó la muerte.

De acuerdo con el Daily Mail, la periodista fue encontrada gravemente herida en el suelo por la policía y trasladada de inmediato al hospital más cercano. Durante el asalto, un guardia de seguridad también resultó herido al intentar enfrentar a los delincuentes.

Con gran pesar, la gerencia y el personal de Arise News anuncian el fallecimiento nuestra querida compañera, presentadora de noticias, reportera y productora”, dejan por escrito, esbozando algunos detalles de su muerte: “Falleció trágicamente en la madrugada del lunes 29 de septiembre, luego de un incidente de robo a mano armada en su residencia, que actualmente está siendo investigado por la policía, el comnicado de Arise News, medio donde trabajaba.

¿Quién era Sommie Maduagwu?

De igual manera, la cadena destacó que la presentadora se caracterizaba por su energía vibrante y su cercanía con los espectadores, cualidades que la hacían única e inigualable en todos los ámbitos de su vida.

El fallecimiento de Sommie generó un gran impacto en el entretenimiento nigeriano. De hecho, se dice que estaba a punto de cumplir los 30 años de edad y tenía programada su boda en solo dos meses.

De igual manera, antes de ser presentadora de televisión, fue coronada como Miss Turismo Nigeria y representó a su país en el certamen Miss Tourism World celebrado en China en 2023.

"Más allá de la radio, era abogada, una profesional consumada y colega comprensiva. Fue amiga de muchos", afirmó el comunicado.

