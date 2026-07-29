‘Pascualina’, la tortuga que fue rescatada bajo los escombros de La Guaira tras estar más de un mes sepultada

En Venezuela continúan los trabajos de remoción de escombros para poder dar con los cuerpos de las personas que quedaron atrapadas y que no lograron ser rescatadas con vida.

Sin embargo, ya han sido varios los casos de animales que, pese a todo pronóstico, se han mantenido con vida tras más de un mes de doblete sísmico que los dejó sepultados.

Algunas de estas labores han permitido dar con gatos, perros y, ahora uno de los casos más mediáticos, una tortuga que gracias a su caparazón logró resguardarse de los muros que cayeron encima suyo.

Tortuga fue rescatada en La Guaira, Venezuela

Más de 30 días han transcurrido tras el potente doblete sísmico que acabó con gran parte de varios estados de Venezuela en donde las esperanzas de encontrar vida se han ido apagando poco a poco con el paso de los días.

Con la llegada de nuevos equipos de remoción de escombros a las zonas más afectadas, ciudadanos han solicitado la ayuda de más rescatistas para lograr la pronta ubicación de los cuerpos de sus seres queridos. Sin embargo, en medio de la ardua labor para poder extraer los cuerpos, algunos animales han sido encontrados con vida pese a los pronósticos.

Este fue el caso de ‘Pascualina’, en La Guaira, una tortuga que fue encontrada el pasado martes 28 de julio bajo los escombros de un edificio. Las imágenes, compartidas por un usuario en Instagram identificado como Alan Rodríguez, dejan ver el instante en el que el animal es ubicado tras la estufa de una de las viviendas que se desplomó por completo.

Tras la remoción de los escombros que impedían que el animal pudiera salir, ‘Pascualina’ logró ser sacada de la zona del desastre para ser entregada a su tutor. Así mismo, el usuario de Instagram dio a conocer que la tortuga hembra logró salir con vida, al igual que sus dueños, de un sexto piso.

Sin embargo, hasta el momento no se ha podido encontrar a la que habría sido la cría de esta por lo que varios rescatistas informaron que siguen en la zona para intentar rescatarla.

Nuevos datos sobre el terremoto de Venezuela

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se dio a conocer que el epicentro del doblete sísmico fue en Catia la Mar a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Venezuela.

Así mismo, en el más reciente informe del régimen venezolano se dio a conocer que los terremotos ya han dejado a más de 5.500 personas fallecidas, 14.740 heridos y entre 10.000 y 50.000 personas que todavía no han logrado ser localizadas.