Naciones Unidas destaca acuerdo de Israel y Hamás: “Nunca hubo tanto en juego”

Este miércoles 8 de octubre se dio un anuncio que estaba siendo esperado desde hace dos años. Por primera vez, el final del conflicto en Gaza parece tener una luz de esperanza.

El 7 de octubre de 2023 marcó un antes y después, no solo en Medio Oriente, sino en el mundo entero. El planeta ha sido testigo del genocidio en manos de Hamás e Israel. Más de 60 mil personas han muerto, mientras que otras 250 han sido tomadas como rehenes, de acuerdo con las cifras de Naciones Unidas.

Liberación de rehenes y salida de tropas

A través de Truth Social, el presidente Donald Trump dio el esperado anuncio: el primer acuerdo entre las partes. “Todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera”, sostuvo.

Días atrás, el mandatario norteamericano puso sobre la mesa un plan de paz compuesto por 20 puntos. Con este primer acuerdo, aseguró que es el punto de partida para la solución definitiva.

RELACIONADO Rehenes secuestrados por Hamás podrían reunirse con sus familias en menos de 72 horas

Las reacciones en la comunidad internacional no se han hecho esperar. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció: “Esto representa un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel (…) No descansaremos hasta que todos nuestros rehenes regresen y se alcancen todos nuestros objetivos”.

Naciones Unidas apoyará el acuerdo

“Hacemos un llamado al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo, y a las diversas partes árabes, islámicas e internacionales, para que obliguen al gobierno de ocupación a implementar plenamente los compromisos del acuerdo”, declaró Hamás.

António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, dejó este mensaje en X: “Celebro el anuncio de un acuerdo para asegurar un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza (…) Elogio los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía para lograr este avance tan necesario”.