CANAL RCN
Internacional Video

Rehenes secuestrados por Hamás podrían reunirse con sus familias en menos de 72 horas

Tras la firma de la primera fase del plan de paz de Donald Trump, el esperado reencuentro podría darse antes del fin de semana.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
08:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En su tercera jornada de negociaciones indirectas, en Egipto, Israel llegó a un acuerdo con Hamas y firmó la primera fase del plan de paz, diseñado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que celebró la noticia a través de su red, Truth Social:

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán. Israel, sus naciones vecinas y los Estados Unidos de América, agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡Benditos los constructores de paz!”.

ATENCIÓN | Anuncian acuerdo histórico: Israel y Hamás aceptan la primera fase de su plan de paz en Gaza
RELACIONADO

ATENCIÓN | Anuncian acuerdo histórico: Israel y Hamás aceptan la primera fase de su plan de paz en Gaza

Se sabe que al menos 20 de 251 rehenes siguen con vida:

48 personas están en manos del grupo terrorista y, se sabe que, al menos 20, se encuentran con vida, gracias a las pruebas de supervivencia.

En los dos años de guerra, se han ido apagando las vidas de los 251 rehenes, secuestrados el 7 de octubre del 2023. En los videos se ven las precarias condiciones en las que han estado tratando de sobrevivir y, algunos de ellos lucen enfermos.

Sin embargo, sus familias guardan la esperanza de volver a verlos con vida y reponer el tiempo que les fue arrebatado por la cruenta guerra.

Es el caso del ciudadano colombo israelí Elkana Bohbot. Su esposa, dijo hace un tiempo a Noticias RCN, “no hay más tiempo”. Pero la liberación podría ocurrir en cualquier momento de las próximas 72 horas.

¿Qué vendrá para Israel y Hamás tras el primer acuerdo? Los puntos sensibles que centrarán la atención
RELACIONADO

¿Qué vendrá para Israel y Hamás tras el primer acuerdo? Los puntos sensibles que centrarán la atención

Presidente Trump podría viajar a Medio Oriente tras la firma de los acuerdos:

En medio de una reunión a la que asistieron, también, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el presidente Trump dijo que muy pronto lo necesitarían en Medio Oriente:

“Quizás vaya para el final de la semana, quizás el domingo. Ya veremos. Pero hay muchas posibilidades. Las negociaciones van muy bien”.

Sin embargo, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, indicó que le presidente podría llegar antes, tras someterse a una revisión de rutina en el Hospital Militar Walter Reed, este viernes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Se reveló qué habría declarado ante la Fiscalía Angie Miller, la actriz que estuvo con B-King en México

Israel

¿Qué vendrá para Israel y Hamás tras el primer acuerdo? Los puntos sensibles que centrarán la atención

Reino Unido

Policía desmanteló red que hurtó 40.000 celulares en el Reino Unido y los envió a China

Otras Noticias

Radamel Falcao García

¿Radamel Falcao en MasterChef Celebrity 2026? El divertido encuentro que encendió los rumores

El video viral entre Falcao García, Valentina Taguado y el chef Jorge Rausch desató especulaciones sobre una posible participación del goleador samario en la producción del Canal RCN.

Pacto Histórico

Tensiones en el Pacto Histórico por la consulta al Congreso: pugnas internas por el liderazgo de María José Pizarro

Las diferencias dentro del Pacto Histórico aumentan tras la decisión de que María José Pizarro encabece la lista al Senado, una determinación que no cayó bien en varios sectores del movimiento.

Miguel Ángel Russo

"Te amo": conmovedores mensajes de Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa tras muerte de Miguel Russo

Ciberseguridad

Alerta a usuarios de Bre-B por peligroso mensaje de estafa que está llegando a sus celulares

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional