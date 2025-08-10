Rehenes secuestrados por Hamás podrían reunirse con sus familias en menos de 72 horas

En su tercera jornada de negociaciones indirectas, en Egipto, Israel llegó a un acuerdo con Hamas y firmó la primera fase del plan de paz, diseñado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que celebró la noticia a través de su red, Truth Social:

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán. Israel, sus naciones vecinas y los Estados Unidos de América, agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡Benditos los constructores de paz!”.

Se sabe que al menos 20 de 251 rehenes siguen con vida:

48 personas están en manos del grupo terrorista y, se sabe que, al menos 20, se encuentran con vida, gracias a las pruebas de supervivencia.

En los dos años de guerra, se han ido apagando las vidas de los 251 rehenes, secuestrados el 7 de octubre del 2023. En los videos se ven las precarias condiciones en las que han estado tratando de sobrevivir y, algunos de ellos lucen enfermos.

Sin embargo, sus familias guardan la esperanza de volver a verlos con vida y reponer el tiempo que les fue arrebatado por la cruenta guerra.

Es el caso del ciudadano colombo israelí Elkana Bohbot. Su esposa, dijo hace un tiempo a Noticias RCN, “no hay más tiempo”. Pero la liberación podría ocurrir en cualquier momento de las próximas 72 horas.

Presidente Trump podría viajar a Medio Oriente tras la firma de los acuerdos:

En medio de una reunión a la que asistieron, también, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el presidente Trump dijo que muy pronto lo necesitarían en Medio Oriente:

“Quizás vaya para el final de la semana, quizás el domingo. Ya veremos. Pero hay muchas posibilidades. Las negociaciones van muy bien”.

Sin embargo, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, indicó que le presidente podría llegar antes, tras someterse a una revisión de rutina en el Hospital Militar Walter Reed, este viernes.