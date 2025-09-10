CANAL RCN
Internacional

Naciones Unidas tiene un plan de 60 días para cuando se oficialice el alto al fuego en Gaza

El plan es robusto y completa varios puntos importantes, como salud, recursos y alimentación.

Foto: AFP

AFP

octubre 09 de 2025
09:39 p. m.
La Organización de Naciones Unidas aseguró estar lista para poner en marcha un plan de 60 días en los que se le brindará asistencia a la población afectada en Gaza. Cuenta con 170 mil toneladas de ayuda humanitaria.

El plan comenzará cuando entre en vigor el alto al fuego. La ayuda será enviada en cientos de camiones. “Nuestro plan detallado y probado está en marcha. Nuestros suministros, 170.000 toneladas de alimentos, medicamentos y otros bienes, están disponibles. Nuestros equipos valientes, expertos y decididos están preparados”, explicó el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher.

Los puntos clave del plan

En el pronóstico, se espera poder proporcionarle comida a 2.1 millones de personas y también se le brindará asistencia nutricional personalizada a 500 mil ciudadanos que están con desnutrición severa y habrá comederos comunitarios. De igual forma, las familias recibirán dinero para que compren alimentos.

Fletcher enfatizó que se reparará la red de distribución de agua, el alcantarillado, se retirarán los residuos y habrá un proceso de entrega de productos para el aseo, como pueden ser jabón, champú o toallas.

Por causa del bloqueo de Israel, el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza se redujo considerablemente. Además, Naciones Unidas declaró la hambruna en esa zona, lo cual ha generado la masiva muerte de palestinos.

Hambruna: una de las principales problemáticas

De acuerdo con la ONU, el sistema de salud en Gaza está diezmado, por lo cual se requiere entregar medicamentos y equipos médicos. Es vital el chequeo a la población, con el fin de saber cómo está su estado y qué ruta tomar.

Ayudaremos a ampliar la atención de emergencia, la asistencia en salud primaria, salud infantil, salud sexual reproductiva, materna y neonatal, contra las enfermedades no transmisibles, la salud mental y la rehabilitación.

Otro punto importante es que se ingresarán al menos 1.9 millones de litros de combustible por semana, habrá restablecimiento de gas y se abrirán los cruces fronterizos.

