La curiosa forma en la que Trump se enteró del histórico acuerdo entre Israel y Hamás

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre el movimiento Antifa, el ambiente cambió por completo con la llegada inesperada del secretario de Estado, Marco Rubio.

Lo que empezó como una jornada rutinaria terminó convirtiéndose en un episodio que reveló, entre bromas, el avance de un acuerdo sobre Gaza que Trump había intentado alcanzar desde hace tiempo.

¿Cómo se enteró Trump del acuerdo entre Israel y Hamás?

Todo comenzó con un pequeño gesto. En medio de su intervención ante los periodistas, Trump notó la presencia de Rubio y lo invitó a acercarse:

“Por cierto, aquí está Marco Rubio. Marco, ven acá, por favor. ¿Algo que debamos saber sobre Medio Oriente?”, preguntó el mandatario, mientras los reporteros se giraban intrigados.

Rubio, con tono reservado, respondió:

De eso esperamos hablar con usted, señor presidente, una vez que ellos se vayan.

Lo que nadie imaginaba era que, detrás de esa frase, se escondía una noticia de impacto mundial.

El secretario de Estado se sentó junto al subjefe de gabinete Stephen Miller, tomó un bolígrafo y una libreta, y comenzó a escribir a toda velocidad. Luego mostró la nota a Miller, intercambió miradas con la portavoz Karoline Leavitt y arrancó la hoja.

Mientras Trump seguía hablando sobre “cortar la cabeza de la serpiente” de Antifa, Rubio extendió discretamente el papel detrás de la fiscal general, Pam Bondi, y se lo entregó al presidente.

Trump leyó el mensaje durante unos segundos, asintió y se recostó en su silla.

En cuestión de segundos, Rubio se levantó y se acercó al mandatario para susurrarle algo al oído, cubriéndose la boca con la mano. El gesto recordó a momentos históricos, como cuando el jefe de gabinete de George W. Bush le informó sobre el segundo avión que impactó el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

Así anunció Trump el acuerdo en Gaza tras enterarse

Tras enterarse, Trump pidió silencio a la sala y dijo: “Está bien”.

Acabo de recibir una nota del secretario de Estado que dice que estamos muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente y que me van a necesitar pronto.

Los periodistas no lograron ver de inmediato el contenido del papel, pero fotografías posteriores revelaron el mensaje:

Muy cerca. Necesitamos que apruebe un anuncio en Truth Social rápidamente para que usted pueda ser el primero en anunciar el acuerdo.

La escena, digna de una serie política, terminó con Trump, Rubio, el vicepresidente JD Vance y la jefa de gabinete Susie Wiles caminando por el corredor del Jardín de las Rosas rumbo a la Oficina Oval.

Dos horas después, el mensaje apareció en Truth Social: el acuerdo sobre Gaza estaba listo para anunciarse.