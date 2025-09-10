CANAL RCN
Internacional

La curiosa forma en la que Trump se enteró del histórico acuerdo entre Israel y Hamás

El hecho cambió el rumbo de una rueda de prensa y llevó a Donald Trump a anunciar el pacto.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 09 de 2025
09:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre el movimiento Antifa, el ambiente cambió por completo con la llegada inesperada del secretario de Estado, Marco Rubio.

Lo que debe saber del primer acuerdo entre Israel y Hamás
RELACIONADO

Lo que debe saber del primer acuerdo entre Israel y Hamás

Lo que empezó como una jornada rutinaria terminó convirtiéndose en un episodio que reveló, entre bromas, el avance de un acuerdo sobre Gaza que Trump había intentado alcanzar desde hace tiempo.

¿Cómo se enteró Trump del acuerdo entre Israel y Hamás?

Todo comenzó con un pequeño gesto. En medio de su intervención ante los periodistas, Trump notó la presencia de Rubio y lo invitó a acercarse:

“Por cierto, aquí está Marco Rubio. Marco, ven acá, por favor. ¿Algo que debamos saber sobre Medio Oriente?”, preguntó el mandatario, mientras los reporteros se giraban intrigados.

Rubio, con tono reservado, respondió:

De eso esperamos hablar con usted, señor presidente, una vez que ellos se vayan.

Lo que nadie imaginaba era que, detrás de esa frase, se escondía una noticia de impacto mundial.

El secretario de Estado se sentó junto al subjefe de gabinete Stephen Miller, tomó un bolígrafo y una libreta, y comenzó a escribir a toda velocidad. Luego mostró la nota a Miller, intercambió miradas con la portavoz Karoline Leavitt y arrancó la hoja.

Se abre la disputa por los bienes de Mauricio Leal: ¿de cuánto era su patrimonio?
RELACIONADO

Se abre la disputa por los bienes de Mauricio Leal: ¿de cuánto era su patrimonio?

Mientras Trump seguía hablando sobre “cortar la cabeza de la serpiente” de Antifa, Rubio extendió discretamente el papel detrás de la fiscal general, Pam Bondi, y se lo entregó al presidente.

Trump leyó el mensaje durante unos segundos, asintió y se recostó en su silla.

En cuestión de segundos, Rubio se levantó y se acercó al mandatario para susurrarle algo al oído, cubriéndose la boca con la mano. El gesto recordó a momentos históricos, como cuando el jefe de gabinete de George W. Bush le informó sobre el segundo avión que impactó el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

Así anunció Trump el acuerdo en Gaza tras enterarse

Tras enterarse, Trump pidió silencio a la sala y dijo: “Está bien”.

Acabo de recibir una nota del secretario de Estado que dice que estamos muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente y que me van a necesitar pronto.

Los periodistas no lograron ver de inmediato el contenido del papel, pero fotografías posteriores revelaron el mensaje:

Muy cerca. Necesitamos que apruebe un anuncio en Truth Social rápidamente para que usted pueda ser el primero en anunciar el acuerdo.

Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia
RELACIONADO

Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia

La escena, digna de una serie política, terminó con Trump, Rubio, el vicepresidente JD Vance y la jefa de gabinete Susie Wiles caminando por el corredor del Jardín de las Rosas rumbo a la Oficina Oval.

Dos horas después, el mensaje apareció en Truth Social: el acuerdo sobre Gaza estaba listo para anunciarse.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Video | Dispararon contra vendedor que denunciaba en vivo el mal estado de las vías

Estados Unidos

Despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en Chicago es suspendido de manera temporal

Donald Trump

Trump lanza pulla a Rusia tras acuerdo entre Israel y Hamás y dice que aumentará la presión

Otras Noticias

José Pékerman

José Pékerman está cerca de un nuevo equipo tras su fugaz paso por Venezuela: todos los detalles

El histórico entrenador ex-Selección Colombia es la apuesta de Adrián Gruppi, candidato a la presidencia de Talleres, para liderar el proyecto deportivo del club cordobés.

Pensiones

Definen la edad de pensión que aplica para las mujeres trans en el país: téngalo en cuenta

La decisión se dio mediante la Corte Constitucional para este sector de la població.

Mauricio Leal

Se abre la disputa por los bienes de Mauricio Leal: ¿de cuánto era su patrimonio?

Artistas

Artistas colombianos brillan en el ranking de las mejores canciones del siglo XXI de Rolling Stone

Enfermedades

Descubren peligrosa bacteria para la salud bucal de los colombianos: destruye todo el tejido