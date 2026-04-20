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Importante actriz murió tras inesperado accidente: esto pasó

Una de sus hijas confirmó lo sucedido tras un post en redes sociales.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
10:54 a. m.
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En Francia y en Marruecos hay una profunda conmoción tras la inesperada muerte de una destacada actriz.

Nadia Farès, que nació en Marrakech, Marruecos, en diciembre de 1968 y debutó en el cine en 1992, falleció a sus 57 años.

Esta actriz nacionalizada francesa hizo parte de producciones de televisión como 'The Exile', 'Marseille', 'Quatre pour un loyer' y 'Counterstrike'.

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Además, también participó en películas como 'Policier', 'Lucky Day', 'My Wife's Girlfriends' y 'Coup Franc Indirect'.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Nadia Farès, la importante actriz?

La actriz Nadia Farès se encontraba en un club privado de París y fue encontrada en estado de inconsciencia en una piscina.

Tras el hallazgo, la estrella del cine y la televisión fue trasladada de inmediato al Hospital Pitié-Salpetrière, pero, desafortunadamente, falleció al poco tiempo a pesar de los esfuerzos médicos.

Además, sus hijas han confirmado que Nadia Farès sufrió un incidente cardíaco mientras que se encontraba nadando.

Este fue el desgarrador mensaje de Cylia Chasman, hija de Nadia Farès, tras su muerte

En Instagram, Cylia Chasman compartió 12 fotos junto a su mamá y no solo elogió su entrega y cariño, sino que planteó que no sabe cómo continuar sin ella.

"Mamá, este es un corazón roto que nunca superaré. Todos los días me despierto y rezo para que esto sea una pesadilla y que todavía estés con nosotros. Sé que luchaste muy duro por tus bebés. Gracias. Gracias por luchar, gracias por darme la vida, gracias por cada recuerdo, gracias por las risas y por los llantos. El sábado estábamos en el teléfono, me dijiste que no le tenías miedo a la muerte, mi respuesta fue que yo tenía miedo de tu muerte y, al día siguiente, el universo decidió que era tu hora", comenzó escribiendo.

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"Te quiero, te amo, por favor cuídame. Me has mostrado lo rápido que puede cambiar la vida, literalmente, de la noche a la mañana. Lo llevaré conmigo todos los días y haré que cada día cuente para ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Descansa en paz, mamá. Sé mi ángel para siempre porque lo necesito", añadió.

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