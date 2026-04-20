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Tras varias semanas de guerra, fueron reabiertos los principales aeropuertos de Teherán

A menos de dos días del final del alto el fuego, hay incertidumbre por la eventual reanudación de negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Foto: Noticias RCN

AFP

abril 20 de 2026
08:48 a. m.
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Irán reabrió sus principales aeropuertos en Teherán, Imán Jomeini y Mehrabad, tras varias semanas de cierre debido a la guerra con Israel y Estados Unidos.

La información fue confirmada este 20 de abril por la autoridad de aviación del país.

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"Se dio la autorización para los vuelos con pasajeros en el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini y en el Aeropuerto Mehrabad" a partir de este lunes, indicó la Organización de Aviación Civil en un comunicado, citado por la agencia Isna.

Según esa organización, los vuelos comerciales volverán a operar en 10 aeropuertos de Irán "a partir del sábado".

Catar reanuda vuelos extranjeros

Asimismo, la autoridad de aviación de Catar anunció que permitirá gradualmente que vuelos de aerolíneas extranjeras aterricen en su aeropuerto principal, por primera vez desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Catar cerró su espacio aéreo en medio de la campaña de drones y misiles de represalia de Irán contra países del Golfo, y lo reabrió parcialmente al tráfico limitado el 7 de marzo, pero únicamente para vuelos operados por la aerolínea nacional, Qatar Airways.

La autoridad de aviación catarí señaló que la reapertura a aerolíneas extranjeras "se produce tras una evaluación integral de la situación".

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Dos días para el fin de la tregua

A menos de dos días del final del alto el fuego, hay incertidumbre por la eventual reanudación de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, en la que Teherán todavía no ha decidido si participar.

La situación volvió a complicarse por el anuncio, el domingo, de la incautación por parte de la Marina estadounidense de un carguero iraní, el Touska, en el golfo de Omán.

Donald Trump anunció el envío a Islamabad de una delegación estadounidense con el fin de intentar relanzar estas conversaciones de paz, pero Teherán ha expresado sus reservas.

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