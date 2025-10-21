CANAL RCN
Internacional

Destituyen al consejero de Seguridad Nacional de Israel, tras dos años del ataque de Hamás

El consejero de Seguridad Nacional israelí, Tzachi Hanegbi, confirmó que fue destituido por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Foto: AFP

AFP

octubre 21 de 2025
03:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El consejero de Seguridad Nacional israelí, Tzachi Hanegbi, fue destituido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien le informó su intención de nombrar a un nuevo funcionario para el cargo.

"El terrible fallo del 7 de octubre, en el que tuve parte, debe ser objeto de una investigación exhaustiva para garantizar que se extraigan las lecciones necesarias y ayudar a restablecer la confianza quebrantada", indicó Hanegbi tras conocer la noticia.

El ejército israelí afirma que la Cruz Roja está en camino para recoger los cuerpos de más rehenes
RELACIONADO

El ejército israelí afirma que la Cruz Roja está en camino para recoger los cuerpos de más rehenes

Dos años después del ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra de Gaza, el gobierno de Netanyahu aún no ha establecido una comisión nacional de investigación sobre las causas de ese fracaso en materia de seguridad.

La oposición lo acusa de hacer todo lo posible para impedir la creación de dicha estructura.

¿Por qué destituyeron a Hanegbi?

La oficina del primer ministro publicó un comunicado agradeciendo a Hanegbi "por su servicio como jefe del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante los últimos tres años", y deseándole "mucho éxito en el resto de su trayectoria".

Exdiputado del Likud, el partido de Netanyahu, y varias veces ministro, Tzachi Hanegbi había sido nombrado en ese cargo a comienzos de 2023.

¿Qué tan frágil es la paz alcanzada entre Israel y Palestina?
RELACIONADO

¿Qué tan frágil es la paz alcanzada entre Israel y Palestina?

Desde el inicio de la guerra en Gaza, Netanyahu también destituyó al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y al jefe del Shin Bet (seguridad interior), Ronen Bar, en medio de profundas divergencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

París

¿Qué pasó realmente en el Museo de Louvre y cuál es la hipótesis detrás del robo?

Accidente aéreo

Avioneta se accidentó en aeropuerto de Táchira: llegó a decirse que intentaba realizar una acrobacia

Estados Unidos

Lista Clinton: Posible inclusión de Gustavo Petro genera expectativa y debate sobre sus implicaciones

Otras Noticias

Luis Díaz

¡Video imperdible! Así se vio desde la tribuna el golazo que Luis Díaz le hizo en Champions League al Club Brujas

Luis Díaz sigue maravillando a los hinchas del Bayern Múnich con su talento. Vea como los 'enloqueció' tras su nueva anotación.

Paloma Valencia

Catherine Juvinao revela nuevos detalles sobre las amenazas de muerte en su contra que afectan también a Paloma Valencia y al contralor

En medio de un debate sobre el Icetex, otro congresista habría recibido un correo con detalles sobre quién planea callarlos.

Artistas

Preocupación: reconocida actriz reveló que su cáncer hizo metástasis

Banco de la República

Llaves registradas en Bre-B: cómo puede borrarlas o cambiarlas de banco

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?