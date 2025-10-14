CANAL RCN
¿Qué tan frágil es la paz alcanzada entre Israel y Palestina?

Aún falta generar consensos sobre los puntos de mayor desacuerdo y las partes tendrán que aprender a convivir sin supervisión internacional para declarar superado el conflicto.

octubre 14 de 2025
08:52 a. m.
Tras la firma del acuerdo de paz en Gaza y la puesta en marcha de la primera fase del plan diseñado por los Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, el mundo se pregunta qué tan frágil será el intento de Israel y Hamás por mantener el diálogo que permitió el retorno de miles de palestinos a sus hogares.

Según el docente y analista político de la Universidad Central, Jorge Yarce Tamayo, para responder a esta pregunta, es necesario entender “la complejidad de un contexto histórico que ha marcado la situación de conflicto entre dos pueblos y la hegemonía territorial que, en este momento, queda en discusión. Esta es, simplemente, una primera etapa para poder negociar los temas más difíciles”.

Aún falta generar consensos sobre los puntos de mayor desacuerdo:

Si bien, Palestina tiene un mayor margen de negociación, tras ser reconocido por varios países, “el mantenimiento de la paz es una tarea difícil, ardua, cuando tenemos que definir qué territorios pertenecen a quién, cuáles son los accesos y libertadas a esos territorios, etc. La presencia internacional no es un factor que pueda permanecer de manera eterna en el territorio y garantizar su paz”.

Mucho ha cambiado en los últimos dos años. Antes del atentado del 7 de octubre, “Gaza era solamente uno de los enclaves palestinos en el territorio compartido con Israel, pero, tras el acuerdo, Palestina parece haber quedado reducida a la Franja de Gaza. Si van a existir dos naciones y un solo territorio o un gobierno y dos naciones… esas serán las negociaciones más tensas, los puntos más difíciles a tratar”.

¿Qué Hamás no haya entregado los cuerpos de todos los rehenes pone en riesgo la tregua?

En la madrugada del lunes, 13 de octubre, los 20 rehenes, que seguían en manos de Hamás, fueron liberados. Sin embargo, aun falta que el grupo terrorista entregue los cuerpos de los rehenes que murieron durante la guerra. Demora que, según Yarce Tamayo, no amenaza, de momento, la voluntad de paz entre las partes:

“La no entrega de la totalidad de los rehenes fallecidos en cautiverio, en un punto tan álgido, tan tenso, genera señalamientos de incumplimiento y la duda de, si el primer paso, es un paso certero, pero Hamás ha aplicado que los rehenes que faltan por entregar son personas que no sobrevivieron el cautiverio y están en un proceso para identificar sus restos y entregarlos a comisión de la Media Luna Roja o la Cruz Roja en el territorio”.

