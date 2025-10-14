El ejército israelí afirma que la Cruz Roja está en camino para recoger los cuerpos de más rehenes

El ejército israelí confirmó este martes que la Cruz Roja Internacional se encuentra en camino hacia el sur de la Franja de Gaza para recoger los cuerpos de varios rehenes que permanecían en manos de milicianos palestinos.

Esta acción se enmarca dentro del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, que busca poner fin a dos años de enfrentamientos en la región.

"La Cruz Roja se dirige al punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza, donde se le entregarán varios ataúdes con los restos de los rehenes fallecidos", indicó el ejército israelí en un comunicado oficial.

Entrega de rehenes fallecidos inició este lunes

La entrega de los cuerpos comenzó el lunes, cuando Hamás devolvió los restos mortales de cuatro rehenes. Esta acción se produjo pocas horas después de que el grupo islamista liberara a los últimos 20 secuestrados que permanecían con vida desde el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Según declaraciones de un alto mando de Hamás a la agencia AFP, se espera que entre cuatro y seis cadáveres adicionales sean entregados este martes por la noche.

Este lunes 13 de octubre de 2025, se concretó un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, firmado en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij bajo la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El pacto fue celebrado como un hito internacional, con la presencia de más de 30 líderes mundiales, aunque sin representantes directos de Hamás ni del primer ministro israelí.

ONU y Cruz Roja piden que se abran los pasos fronterizos en la Franja de Gaza

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzaron este martes un llamado urgente a la comunidad internacional para que se abran todos los pasos fronterizos de la Franja de Gaza, con el objetivo de permitir el ingreso masivo de ayuda humanitaria al enclave palestino, devastado por más de dos años de conflicto armado.

Durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra, el portavoz del CICR, Christian Cardon, expresó su preocupación por las severas restricciones que aún impiden el acceso adecuado de suministros esenciales.

“Hasta donde sé, no todos los pasos fronterizos de Gaza están abiertos a la ayuda humanitaria. Ese es el principal problema en estos momentos”, dijo.

Según Jens Laerke, vocero de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), actualmente hay 190.000 toneladas de suministros humanitarios listas para ser enviadas desde Jordania y Egipto, pero advirtió que la entrada del material no depende del personal humanitario, sino de las decisiones políticas y de seguridad que permitan la circulación por las fronteras.