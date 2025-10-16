Netanyahu reitera su compromiso de recuperar los cuerpos de los rehenes en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este jueves que su Gobierno está decidido a garantizar que Hamás entregue los restos de los rehenes que aún permanecen en Gaza, y advirtió que “la lucha no ha terminado”.

Sus declaraciones se dieron durante un acto oficial que conmemoró el segundo aniversario del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató una guerra de dos años entre el grupo islamista e Israel.

Bajo el acuerdo de cese al fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, Hamás entregó a Israel a los últimos 20 rehenes sobrevivientes y los cuerpos de algunos cautivos fallecidos. Sin embargo, las autoridades israelíes confirmaron que los restos de al menos 19 personas aún no han sido recuperados.

“Estamos determinados a asegurar el regreso de todos los rehenes”, dijo Netanyahu. “La lucha no ha terminado, pero algo es claro: quien nos ataque pagará un precio muy alto”.

Exigen condiciones al cumplimiento del acuerdo

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos pidió al Gobierno israelí suspender la aplicación de las siguientes fases del acuerdo si Hamás no cumple con la entrega de todos los cuerpos.

“Mientras Hamás viole abiertamente sus obligaciones sobre el retorno de los rehenes, no puede haber avances unilaterales por parte de Israel”, expresó la organización.

De acuerdo con el plan de paz propuesto por Trump, las siguientes etapas del proceso incluyen el desarme de Hamás, una posible amnistía para sus líderes que entreguen las armas y la creación de un nuevo esquema de gobierno en Gaza.

El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que si el grupo no cumple con los términos pactados, las operaciones militares podrían reanudarse. “Israel, en coordinación con Estados Unidos, actuará para lograr la derrota total de Hamás”, aseguró.

Voces desde Israel y Gaza

Mientras tanto, algunas familias celebraron la liberación de sus seres queridos tras dos años de incertidumbre. “Mis hijos están en casa”, dijo entre lágrimas Sylvia Cunio, madre de dos rehenes liberados. “Durante dos años no respiré, sentí que no tenía aire. Hoy puedo gritar que David y Ariel están aquí”.

En contraste, en Gaza la población enfrenta una devastación total. “No hay agua, no hay alimentos, no hay nada. Solo ruinas”, relató Mustafa Mahram, residente de Ciudad de Gaza.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 67.938 personas murieron durante el conflicto, más de la mitad mujeres y niños, cifras que la ONU considera creíbles. El ataque inicial de Hamás en 2023 dejó 1.221 muertos en Israel, en su mayoría civiles.