Por qué a Trump no le gustó la portada que la revista Time le dedicó por su Plan de paz para Gaza

Tras su visita a Medio Oriente para ver de cerca la situación en Israel y participar de la Cumbre por la Paz para Gaza, en la que firmó un acuerdo histórico junto a los jefes de Estado de Egipto, Catar y Turquía, la revista Time anunció que el presidente Donald Trump será portada de su revista en noviembre del 2025.

La edición fue titulada como “His Triumph”. Un juego de palabras que traduce “Su triunfo”, aunque con un guiño al apellido del mandatario.

De acuerdo con la Time, “el acuerdo podría convertirse en un logro emblemático del segundo mandato de Trump y podría marcar un punto de inflexión estratégico para Oriente Medio”.

Sin embargo, lejos de agradar al republicano, la portada lo llevó a cuestionar las “intenciones” del medio, a través de su red, Truth Social.

¿Qué dijo Trump sobre la portada que va a protagonizar en noviembre?

El presidente lamentó el ángulo en el que fue capturada la fotografía, pero fue enfático en que no podría gustarle, debido a que, con la magia de la edición, trataron de quitarle su emblemática melena:

“La revista Time publicó un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto podría ser la peor de la historia. Me ‘desaparecieron’ el pelo y luego me dejaron algo sobre la cabeza que parecía una corona flotante, pero extremadamente pequeña ¡Qué raro! Nunca me ha gustado tomar fotos desde ángulos inferiores, pero esta es una foto pésima y merece ser criticada ¿Qué están haciendo y por qué?”.

La melena del presidente ¿es real o un tupé?

En una entrevista concedida a The Tonight Show de Jimmy Fallon el año en que inició su primer mandato, el presidente Trump dejó que el presentador desordenara su cabellera durante un buen rato, para aplacar los rumores sobre el uso de un tupé.

La prueba máxima, registrada en video, fue soportada por su doctor de cabecera, Harold Bornstein, que dijo suministrar al presidente una dosis diaria de propecia o finasterida, que, si bien suele ser recetada a pacientes con problemas de próstata, demostró que, entre sus efectos secundarios, puede regresarles el cabello a hombres con alopecia.