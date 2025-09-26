Netanyahu se alista para intervenir en la ONU tras advertencia de Trump sobre Cisjordania

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hablará este viernes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en un discurso marcado por su rechazo a la creación de un Estado palestino y las recientes advertencias del expresidente estadounidense Donald Trump contra una posible anexión de Cisjordania.

Contexto internacional

La intervención de Netanyahu ocurre pocos días después de que países como Francia, Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran formalmente al Estado de Palestina, sumándose a los más de 150 miembros de la ONU que ya han dado ese paso. Pese a ello, el mandatario israelí insiste en que “no habrá un Estado palestino” y ha prometido denunciar a los líderes que, según él, “pretenden premiar a asesinos y violadores con un Estado en el corazón de Israel”.

Su gobierno, además, planea ampliar la colonización judía en Cisjordania ocupada, mientras que miembros de su gabinete, como los ministros de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, han llamado abiertamente a la anexión del territorio.

La postura de Trump y del mundo árabe

En este escenario, Donald Trump marcó distancia con Netanyahu al afirmar públicamente: “No permitiré que Israel anexione Cisjordania”. Según el exmandatario, los países árabes y musulmanes han advertido sobre los riesgos que supondría una medida de ese calibre para cualquier posibilidad de paz en Gaza y en la región.

El ministro saudí de Exteriores, Fayçal ben Farhane, reiteró que una anexión sería una amenaza directa a los esfuerzos de reconciliación y al nuevo plan de paz que Trump presentó esta semana, compuesto por 21 puntos que incluyen un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de rehenes, la retirada de las tropas israelíes y un futuro gobierno en Gaza sin Hamás.

Voces palestinas y reacción internacional

El presidente palestino Mahmud Abás, a quien se le negó la visa para viajar a Estados Unidos, intervino por video en la ONU. Reiteró que Hamás no tendrá un papel en la gobernanza y que deberá entregar sus armas a la Autoridad Palestina. Condenó también los ataques del 7 de octubre de 2023 y el antisemitismo, diferenciándolo de la solidaridad con la causa palestina.

Analistas anticipan que Netanyahu mantendrá un tono “extremadamente estridente” y que su intervención estará cargada de rechazo frontal a cualquier iniciativa que implique el reconocimiento de Palestina como Estado.

Protestas y orden de arresto

En paralelo, manifestantes se congregaron en Nueva York para protestar contra Netanyahu, quien enfrenta una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional desde finales de 2024 por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“Los criminales de guerra no merecen tranquilidad. Estamos aquí para recordarle lo que ha hecho”, afirmó la activista Andrea Mirez frente al hotel donde se hospeda el primer ministro.