Exclusiva | Respuesta de EE. UU. al discurso de Petro en la ONU: “Decepcionante y menos palabras vacías”

Durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro dio un discurso que ha generado polémica.

El mandatario no se guardó nada y lanzó duros cuestionamientos contra Estados Unidos, tomando como referencia la reciente descertificación. También criticó el despliegue militar de la nación norteamericana en aguas del Caribe.

“Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamás, eran caribeños, posiblemente colombianos”, declaró.

En entrevista exclusiva de Noticias RCN y NTN24, la portavoz del Departamento de Estado, Natalia Molano, le respondió al presidente.

¿Qué les pareció la crítica del presidente a la política de la administración?

“Tiene el derecho a tener sus opiniones y su posición; pero cada país debería ver primero internamente y preocuparse por los problemas o asuntos internos. En el caso de Colombia, tenemos una lucha antinarcóticos que está todavía por resolver (…) Dejamos la puerta abierta para la cooperación (en relación con la certificación). Queremos más acción y menos palabras vacías”.

El presidente hizo ataques y pareciera no querer dialogar. ¿Qué piensa?

“Es decepcionante, pero nuestro compromiso es con el pueblo colombiano y nuestra comunidad, que es el hemisferio occidental. Estamos todos con los mismos intereses, tenemos los desafíos en común, pero también las oportunidades para luchar juntos”.

¿Por qué decepcionante?

“No es productiva ni constructiva, no ha dado una solución. Sabemos muy bien cuál es el problema y queremos trabajar juntos, hay mucho por hacer. Estados Unidos está tomando obviamente su responsabilidad de proteger sus intereses nacionales y ya lo hizo con la inmigración ilegal que era una amenaza”.

Petro aseguró que neutralizar lanchas es como matar jóvenes en la franja de Gaza. ¿Qué piensa?

“Todos sabemos que estas organizaciones narcoterroristas son salvajes. En Latinoamérica, muchos países ya han sufrido, incluido Colombia, que está enfrentando todas las consecuencias de estas operaciones transnacionales que solo les importa el dinero y no les importa matar. Ellos mismos están matando a estos jóvenes”.

“La Casa Blanca activó este poder militar en el Caribe porque quería tener una estrategia diferente, que tuviera otro impacto. Y ya hemos visto los resultados: hay menos botes con drogas en el Caribe”.