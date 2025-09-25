CANAL RCN
Desde Venezuela le respondieron a Donald Trump por burlarse de la Milicia Bolivariana

Ministro de Defensa de Venezuela le respondió al mensaje de burla de Donald Trump por sus comentarios a la Milicia Bolivariana.

Venezuela responde críticas Donald Trump por burla a Milicia Bolivariana
Foto: AFP y captura pantalla.

septiembre 25 de 2025
09:01 a. m.
El escenario de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos escaló tras la polémica generada por una publicación de Donald Trump.

El mandatario estadounidense se burló de la Milicia Bolivariana, compartiendo un video donde aparecían mujeres y civiles en entrenamiento armado con un comentario sarcástico: "¡Atrapamos a la milicia venezolana en entrenamiento! ¡Una amenaza muy grave!".

Ante esta provocación, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López le respondió a Donald Trump con una contundente declaración, calificando sus palabras de "supremacismo" y "racismo".

Venezuela le respondió a Donald Trump por burlas a Milicia Bolivariana

El video publicado en redes sociales mostraba a ciudadanos venezolanos, incluyendo mujeres, participando en ejercicios de la reserva de voluntarios.

La burla de Trump, al tildar el entrenamiento de "ultrasecreto" y una "amenaza muy seria" con un tono irónico, encendió las alarmas en Caracas. La reacción del ministro Padrino López no se hizo esperar, quien calificó los comentarios de Trump como "una bufonada más".

Padrino López le respondió a Trump

En un acto público en Caracas, Vladimir Padrino López fue enfático al repudiar las palabras de Trump.

La burla es un acto de poco valor humano, menosprecio por el prójimo, es supremacismo, es racismo, comentó el ministro.

"Cuando alguien se burla de un ser humano que respira, que es de carne y hueso, no puede llamarse de otra manera sino supremacismo", reiteró, invitando al escenario a algunas de las mujeres que, según dijo, aparecían en el video.

Estas milicianas fueron condecoradas como "soldadas de la patria" por instrucción del presidente Nicolás Maduro.

"Las milicianas que tengo aquí a mi derecha, que vienen del estado Sucre y no les tiembla el pulso", destacó Padrino López, defendiendo la dignidad de los voluntarios.

La movilización de la milicia en Venezuela fue activada en agosto, en un contexto de crecientes tensiones con Washington, que ha desplegado fuerzas militares en el Caribe con el supuesto fin de combatir cárteles de drogas. Maduro ha afirmado que más de ocho millones de venezolanos se han inscrito en este cuerpo voluntario.

Padrino López también abordó los ataques de EE.UU. en aguas internacionales del Caribe contra embarcaciones. "Tienen el hegemonismo imperial, tienen toda su tecnología y equipamiento militar para intimidar y amedrentar a los pueblos del mundo", sentenció el ministro, acusando a EE.UU. de "ajusticiar a pescadores" en lugar de seguir el debido proceso judicial.

