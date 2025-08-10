CANAL RCN
Internacional

Netanyahu prometió el regreso de todos los rehenes tras acuerdo de alto al fuego

El primer ministro israelí celebró el pacto alcanzado con Hamás y agradeció al expresidente Donald Trump por su papel.

Reacción Netanyahu
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
06:55 p. m.
El conflicto en Gaza dio un giro luego de que Israel y Hamás aceptaran la primera fase de un plan de paz impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump.

La noticia fue confirmada tras intensas conversaciones celebradas en Egipto, con la mediación de Catar.

Según lo anunciado, el acuerdo contempla la liberación de los rehenes, un intercambio de prisioneros, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y el retiro progresivo de las tropas israelíes hacia una línea de seguridad previamente acordada.

Netanyahu reaccionó a acuerdo entre Hamás e Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reaccionó al anuncio del alto el fuego asegurando que todos los rehenes retenidos en Gaza serán devueltos a casa.

Con ayuda de Dios los llevaremos a todos a casa.

Netanyahu calificó la jornada como “un gran día para Israel” y adelantó que convocará al gobierno israelí para aprobar formalmente el pacto.

Mañana convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes.

Además, agregó un mensaje de gratitud hacia las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los cuerpos de seguridad:

Agradezco a los heroicos soldados de las FDI y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día.

Reacción Benjamin Netanyahu
Foto: X/@netanyahu

Netanyahu agradeció a Trump por su papel en las negociaciones

El primer ministro también dedicó palabras de reconocimiento al expresidente Donald Trump, a quien consideró una figura clave en la negociación que permitió alcanzar el entendimiento.

Agradezco desde el fondo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes. Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todas nuestras metas y ampliando la paz con nuestros vecinos.

Las declaraciones del jefe de gobierno israelí se produjeron después del anuncio de Trump, quien informó que Israel y Hamás habían aceptado la primera fase de su plan de paz.

Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz.

