Netflix estaría tratando de comprar la empresa matriz de HBO y Warner Bros

Netflix habría entrado en la carrera para adquirir Warner Bros Discovery con una oferta que, de concretarse, reordenaría la industria del entretenimiento. Según un reporte difundido por Bloomberg, la plataforma de streaming participó en la segunda ronda de la subasta realizada durante el feriado de Acción de Gracias, junto a Paramount Skydance y Comcast.

La operación, que aún se encuentra en etapa preliminar, obligaría a Netflix reunir “decenas de miles de millones de dólares” mediante un préstamo, de acuerdo con fuentes citadas por el medio. El objetivo: hacerse con un conglomerado valorado por su director ejecutivo, David Zaslav, en cifras cercanas a los 74.000 millones de dólares y por el que espera al menos 30 dólares por acción.

RELACIONADO La estratosférica suma en dólares que ha perdido Netflix tras polémica con Elon Musk

¿Qué empresas quedarían bajo el dominio de Netflix con la compra?

Warner Bros Discovery —propietaria de HBO y CNN— salió oficialmente al mercado en octubre, tras recibir varias propuestas no solicitadas. Entre los primeros interesados apareció Paramount, ahora controlada por la familia de Larry Ellison. Su hijo, David Ellison, productor y director ejecutivo de la compañía, presentó “tres ofertas consecutivas” incluso antes de que Zaslav formalizara el proceso de venta.

La posible irrupción de Netflix, con más de 280 millones de suscriptores a nivel mundial, inquieta a distintos sectores de Hollywood. La compra aseguraría al gigante del streaming algunos de los activos más codiciados del entretenimiento, como los estudios Warner Bros y la marca premium HBO, además de multiplicar su potencia productiva. Pero también abriría la puerta a un intenso escrutinio por parte de las autoridades antimonopolio en Estados Unidos y otros mercados.

Director de “Titanic” se opone a la compra:

El malestar dentro de la industria es evidente. Varias figuras temen que Netflix reduzca los estrenos cinematográficos tradicionales si controla Warner. El director James Cameron fue tajante al respecto: una adquisición así sería “un desastre”, aseguró durante una reciente intervención en el pódcast The Town.